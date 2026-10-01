Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό» και καταλόγισε στην κυβέρνηση, όπως είπε, «αλαζονεία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για το κόστος ζωής και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις φράσεις «Δεν έχεις δέκα ευρώ; Πάρε λεωφορείο», «Δεν σου βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης» και τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί «συγκλονιστικής ευημερίας», παρά τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Οι 120 δόσεις και οι servicers

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και η ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ιδιωτικό χρέος έγιναν, όπως ανέφερε, υπό την πίεση της πολιτικής συγκυρίας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, προηγούμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που απέρριπταν την ανάγκη για 120 δόσεις, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις σημερινές κυβερνητικές προτάσεις.

«“Δεν γίνονται οι 120 δόσεις και δεν χρειάζονται” απαντούσε ο κ. Πιερρακάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε ασκήσει κριτική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανακοίνωσε, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή πρόταση νόμου για «πραγματικές 120 δόσεις», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους servicers και ενισχυμένη προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ήδη ανακοινώσει ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers αναμένεται να ψηφιστούν εντός Οκτωβρίου.

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Η πρόταση για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, με αφορμή και την επιστολή του πρωθυπουργού για τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στην Κομισιόν.

«Αντί, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία φον ντε Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φθηνά. Αντίστοιχος μηχανισμός εφαρμόζεται στην Ιταλία και έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα μέσα στο 2026», σημείωσε εμφατικά.

Όπως εξήγησε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τη δημιουργία ενός μηχανισμού σύμφωνα με τον οποίο, όταν η άνοδος των τιμών των καυσίμων οδηγεί σε αυξημένα έσοδα του Δημοσίου από τον ΦΠΑ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω αντίστοιχης μείωσης του ΕΦΚ.

«Σας καλούμε λοιπόν να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, ώστε οι πολίτες να πληρώνουν φθηνότερα καύσιμα τους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η πρόταση δεν αποτελεί, όπως είπε, «ακάλυπτη δημοσιονομική επιταγή», αλλά έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός δεν αποκλείει πρόσθετες παρεμβάσεις, εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το απαιτήσουν.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι μειώσεις δεν απαιτούν άδεια από τις Βρυξέλλες και επικαλέστηκε την πρακτική άλλων κρατών-μελών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη Γερμανία.

Στεγαστική κρίση και Golden Visa

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στη στεγαστική κρίση, συνδέοντάς την με το μοντέλο ανάπτυξης που, όπως υποστήριξε, εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Ανάπτυξης, δήλωσε: «Ξεπουλάτε την περιουσία των Ελλήνων και τη λέτε ανάπτυξη. Δεν θα κάνετε τον Έλληνα ξένο στον τόπο του».

Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική στη Golden Visa, σημειώνοντας ότι θεσπίστηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ως μέτρο προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά, κατά την άποψή του, πλέον έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων.

«Η Golden Visa θεσπίστηκε στα χρόνια της κρίσης, ως ένα φάρμακο ανάγκης. Σήμερα όμως, αυτό το φάρμακο έχει γίνει φαρμάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, όπως είπε, την πλήρη κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων και την αντικατάστασή της με ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, το οποίο ονομάζει «Angel Visa».

Κριτική για το καθεστώς non-dom

Ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε επίσης κατά του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος non-dom για αλλοδαπούς υψηλού πλούτου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο επενδύσεων «δύο ταχυτήτων».

Όπως ανέφερε, υπάρχουν «άλλοι κανόνες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι για τις μεγάλες “στρατηγικές επενδύσεις”».

Ιδιαίτερα για τα νησιά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός μιας επένδυσης ως στρατηγικής δεν μπορεί να οδηγεί σε αποφάσεις χωρίς συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Τα νησιά μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επενδυτικό Ελ Ντοράντο. Έχουν όρια, ταυτότητα και μέλλον. Και αυτό το μέλλον οφείλουμε να το προστατεύσουμε, με ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους που ζουν σε αυτά», σημείωσε.

«Οι προτάσεις μας δείχνουν άλλη αντίληψη»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ συνιστούν, όπως είπε, διαφορετική προσέγγιση για την οικονομία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγαση και το κόστος ζωής.

«Οι προτάσεις μας δείχνουν μία άλλη αντίληψη για το μέλλον της χώρας και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να τη στηρίξει στις εκλογές για να έλθει η πολιτική αλλαγή», κατέληξε.