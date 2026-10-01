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Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 01 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom

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Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έκανε πρεμιέρα ο Οκτώβριος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης έχασε σχεδόν 70 μονάδες, ενώ ο ιδιαίτερα αυξημένος τζίρος, που προσέγγισε το μισό δισ. ευρώ, αποτύπωσε τη σαφή στροφή των επενδυτών προς τη μείωση του ρίσκου.  

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 2,51%, στις 2.669,72 μονάδες, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ των 2.669,72 μονάδων (χαμηλό της ημέρας, -2,51%) και των 2.716,92 μονάδων (υψηλό της ημέρας, -0,78%).

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης (FTSE) έκλεισε στις 6.851,760 μονάδες με απώλειες 2,62% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) στις 3.096,740 μονάδες με χασούρα 0,62%. Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με τις μεγαλύτερες απώλειες, κάνοντας βουτιά της τάξης του 3,61% στις 3.224,520 μονάδες.

Στις τράπεζες, που «οδήγησαν» τη σημερινή πτώση, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Eurobank (-4,86%) στα 4,7 ευρώ, με τις υπόλοιπες συστημικές να μην απέχουν πολύ, αφού η Alpha Bank έκλεισε στο -4,32% και τα 4,650 ευρώ, η ΕΤΕ στο -4,23% και τα 14,095 ευρώ και η Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με -2,92 στα 10,65 ευρώ.

Στις χαμένες του FTSE και οι ΤΙΤΑΝ (-2%), Cenergy (-1,4%), Coca Cola HBC (-3,31%), HelleniQ Energy (-2,04%), Lamda Development (-1,57%), Aegean (-1,5%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%), ΔΕΗ (-1,72%), ΔΑΑ (-4,32%) και Motor Oil (-2,58%).

Λίγες εισηγμένες αντιστάθηκα στο κύμα διόρθωσης, όπως η Allwyn (+0,88%) και η Jumbo (+1,53%).

Παρόμοια εικόνα και στον FTSEM, όπου η Alter Ego έκλεισε με άλμα +4,3% στα 6,79 ευρώ, ενώ στους χαμένους ξεχώρισε η Euronext Athens (-4,46%) και ακολούθησε ο ΑΔΜΗΕ (-2,38%), η Ideal (-1,79%) και ο ΟΛΠ (-1,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 502,76 εκατ. ευρώ, με τα 101,29 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα. Η Eurobank κατέγραψε τον υψηλότερο τζίρο, στα 109,95 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 91,74 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 195,32 δισ. ευρώ. Από τις μετοχές που κινήθηκαν στη συνεδρίαση, 73 έκλεισαν με απώλειες, 40 σημείωσαν άνοδο, ενώ 9 παρέμειναν αμετάβλητες.

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να επιβαρύνεται από την άνοδο του ενεργειακού κόστους, με το Brent να παραμένει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και να ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Στο μέτωπο της ελληνικής αγοράς ομολόγων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιορισμένη ανάγκη της χώρας για νέες εκδόσεις. Ο ΟΔΔΗΧ είχε προγραμματίσει για το 2026 εκδόσεις ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη των λήξεων, τη μείωση των εντόκων γραμματίων και τον περιορισμό του χρέους προς τον επίσημο τομέα.

Ωστόσο, η JP Morgan επισημαίνει ότι δεν πραγματοποιήθηκε έκδοση στο γ’ τρίμηνο και εκτιμά ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να μην υπάρξει δημοπρασία ούτε στο δ’ τρίμηνο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας εμφανίζονται ήδη καλυμμένες και υπάρχουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων.

Την ίδια ώρα, ισχυρή παραμένει η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της Deutsche Bank για τον Σεπτέμβριο και το γ’ τρίμηνο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,3% τον Σεπτέμβριο και κατά 12,2% στο τρίμηνο, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των διεθνών assets.

Στην κατάταξη της Deutsche Bank, η ελληνική αγορά βρέθηκε στην τρίτη θέση σε όρους απόδοσης, πίσω από το Brent, που ενισχύθηκε κατά 42%, και το WTI, με άνοδο 30,1%.

Η ανθεκτικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στηρίζεται στο ισχυρό profit momentum των εισηγμένων και στις επιλεκτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, παρά τις αυξημένες πιέσεις που δημιουργούν οι διεθνείς αγορές, το κόστος ενέργειας και οι αποδόσεις των ομολόγων.

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