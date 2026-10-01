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Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
Πολιτική
17:09 - 01 Οκτ 2026

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom

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Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου και της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία,πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ηγεσίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προτάσεις του ΣΕΒ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, υπό το πρίσμα των συνθηκών που διαμορφώνονται μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στο ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ, επισημάνθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αφ’ ετέρου το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κα Ράνια Αικατερινάρη.

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