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Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή
Ειδήσεις
18:20 - 02 Οκτ 2026

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή

Reporter.gr Newsroom

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Σε προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα προχώρησαν οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που λειτουργούν στο σημείο, έπειτα από αναφορά για οσμή αερίου στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο και να διαπιστώσουν την προέλευση της οσμής.

Η εκκένωση των σχολικών εγκαταστάσεων είχε ήδη γίνει προληπτικά από τους εκπαιδευτικούς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη διαρροής αερίου. Η Enaon EDA έκανε δύο ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε κάποια διαρροή στην περιοχή.

Αναρμόδιος ο ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα διευκρινίζοντας ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα ή επικοινωνία σχετικά με το αυτό, καθώς η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά.

Όπως σημειώνει «ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δηλαδή των υποδομών υψηλής πίεσης που εξυπηρετούν τη μεταφορά φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο. Αντιθέτως, τα τοπικά δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων το φυσικό αέριο φθάνει σε κατοικίες, επιχειρήσεις και λοιπές εγκαταστάσεις, υπάγονται στη δραστηριότητα της διανομής και λειτουργούν από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Ως εκ τούτου, για ζητήματα που αφορούν πιθανή διαρροή ή οσμή φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές της Αττικής, αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση και την παροχή σχετικής ενημέρωσης είναι ο κατά περίπτωση υπεύθυνος Διαχειριστής του δικτύου διανομής.

Ο ΔΕΣΦΑ παραμένει προσηλωμένος στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».



Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 18:22
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