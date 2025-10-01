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Ποιο είναι το πρώτο παγκοσμίως Smartphone «Game of Thrones»
Τεχνολογία
12:50 - 01 Οκτ 2025

Ποιο είναι το πρώτο παγκοσμίως Smartphone «Game of Thrones»

Reporter.gr Newsroom
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Η realme παρουσιάζει τη νεότερη καινοτομία της στον χώρο των συνεργασιών: το realme Game of Thrones Limited Edition, μια συλλεκτική συσκευή που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products και είναι εμπνευσμένη από τη θρυλική σειρά του HBO, Game of Thrones.

Με κεντρικό θέμα «Own Your Real Power», η νέα συσκευή δεν είναι απλώς ένα smartphone αλλά ένας εορτασμός της αυθεντικότητας, του θάρρους και της αυτοδιάθεσης—αξίες που αγγίζουν βαθιά τη νεολαία. Η κυκλοφορία της ενισχύει τη στρατηγική ταυτότητας της realme, συνδυάζοντας την επική αφήγηση με τον καθηλωτικό σχεδιασμό.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της realme στην καινοτομία που προσφέρει διασκέδαση και αλληλεπίδραση με τους νέους», δήλωσε ο Xu Qi (Chase Xu), Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Μάρκετινγκ της realme. «Συνδυάζοντας εμπνευσμένους θρύλους με καθηλωτικό σχεδιασμό, δίνουμε δύναμη στη νέα γενιά να αγκαλιάσει την ταυτότητά της και να επηρεάσει τον κόσμο γύρω της. Η Συλλεκτική Έκδοση Game of Thrones δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι μια δήλωση θάρρους και δημιουργικότητας».

Ο σχεδιασμός του realme Game of Thrones Limited Edition αποτίνει φόρο τιμής στη μεγαλοπρέπεια και τη σκληρότητα του Westeros. Το μαύρο-χρυσό στιλ αποπνέει μεσαιωνική πολυτέλεια, ενώ τα nano-χαραγμένα μοτίβα δράκων συμβολίζουν δύναμη και κληρονομιά. Το επίκεντρο αποτελεί η πρώτη στον κόσμο τεχνολογία αλλαγής χρώματος μέσω θερμότητας, εμπνευσμένη από τη μεταμόρφωση της Daenerys Targaryen. Το υλικό αλλάζει χρώμα από μαύρο σε κόκκινο όταν θερμαίνεται, λειτουργώντας ως αισθητική καινοτομία αλλά και συμβολισμός της εσωτερικής δύναμης που περιμένει να απελευθερωθεί.

Η συσκευή ενσωματώνει προσαρμοσμένα UI θέματα εμπνευσμένα από τους Οίκους Stark και Targaryen, που μεταμορφώνουν την εμπειρία χρήσης με κινηματογραφική αισθητική. Το συλλεκτικό κουτί περιλαμβάνει μικρογραφία του Westeros, βάση στήριξης κινητού σε μορφή Σιδερένιου Θρόνου και συλλεκτικές κάρτες με τα εμβλήματα των Οίκων.

Η συνεργασία αυτή υπερβαίνει τη χρήση ενός διάσημου ονόματος: ευθυγραμμίζεται με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ψυχαγωγικά franchises παγκοσμίως και τοποθετεί τη realme ως το πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό brand κινητών τηλεφώνων. Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας, «Own Your Real Power», απευθύνεται στις φιλοδοξίες των νέων που πλοηγούνται σε έναν περίπλοκο κόσμο, προτρέποντάς τους να αγκαλιάσουν την ατομικότητά τους και να χαράξουν τη δική τους πορεία.

Η επίσημη παρουσίαση του realme Game of Thrones Limited Edition θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2025, στο Game of Thrones Studio Tour, που βρίσκεται στον αυθεντικό χώρο γυρισμάτων στα Linen Mill Studios, Banbridge, Βόρεια Ιρλανδία.

Η παγκοσμίου επιπέδου εμπειρία του Studio Tour ζωντανεύει τη σειρά μέσα από διαδραστικά σκηνικά, περίτεχνα αντικείμενα και κοστούμια, καθώς και παρασκήνιες αφηγήσεις, προσφέροντας ένα καθηλωτικό πλαίσιο για την παρουσίαση της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τους επίσημους λογαριασμούς της realme σε Facebook, YouTube και TikTok.

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