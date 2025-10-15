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Παπαστεργίου: Η κυβερνοασφάλεια είναι πυλώνας για την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία
Τεχνολογία
18:04 - 15 Οκτ 2025

Παπαστεργίου: Η κυβερνοασφάλεια είναι πυλώνας για την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απηύθυνε χαιρετισμό στο διεθνές συνέδριο «GameSec 2025 - Conference on Game Theory and AI for Security», που φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Στο χαιρετισμό του, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της θεωρίας παιγνίων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών. Όπως σημείωσε, αυτές οι επιστημονικές προσεγγίσεις δεν είναι απλώς τεχνολογικά εργαλεία, αλλά λειτουργούν ως «στρατηγική νοημοσύνη» που μαθαίνει, προβλέπει και επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες σύνθετων και αβέβαιων καταστάσεων.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στρατηγικά αυτόνομη και τεχνολογικά κυρίαρχη, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής που θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές, ανθεκτικό και αξιόπιστο ψηφιακό μέλλον.

Σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα, τόνισε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας και κυριαρχίας, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του υπουργείου, όπως:

  • Η ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας,
  • Η εφαρμογή της Οδηγίας NIS2,
  • Η ανάπτυξη υποδομών ανθεκτικών στην κβαντική εποχή,
  • Η δημιουργία του Pharos, ενός από τα πρώτα AI Factories στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του EuroHPC Joint Undertaking, υπό το συντονισμό του ΕΔΥΤΕ/GRNET ΑΕ.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 αναγνωρίζει την προστασία κρίσιμων υποδομών ως βασικό πυλώνα και την τεχνητή νοημοσύνη ως κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ασφάλειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την υλοποίηση του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (SOC), με χρηματοδότηση 9,7 εκατ. ευρώ, το οποίο αξιοποιεί εργαλεία AI για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι «η ακαδημαϊκή αριστεία και η έρευνα πρέπει να μετατρέπονται σε επιχειρησιακή ικανότητα και σε πολιτικές που ενισχύουν την ασφάλεια, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό μας μέλλον».

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