Μαδαγασκάρη: Ο Ραντριανιρίνα ετοιμάζεται να ορκιστεί πρόεδρος μετά το πραξικόπημα στον Ρατζολίνα

Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Μαδαγασκάρης, Μιχαήλ Ραντριανιρίνα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/10) ότι πρόκειται σύντομα να ορκιστεί πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, έπειτα από το πραξικόπημα που οδήγησε στην ανατροπή του προέδρου Αντρί Ρατζολίνα.

Ο Ρατζολίνα, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους βουλευτές μετά τη φυγή του στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο, καταδίκασε την ανατροπή και αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρά τις διαδηλώσεις της γενιάς Ζ που απαιτούσαν την παραίτησή του και τις εκτεταμένες αποστασίες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Ραντριανιρίνα ενημέρωσε τους πολίτες ότι ο στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της εξουσίας και διέλυσε όλα τα θεσμικά όργανα εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή Εθνοσυνέλευση.

«Θα ορκιστούμε σύντομα», δήλωσε ο συνταγματάρχης σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την πρόσκληση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου να αναλάβει καθήκοντα προέδρου. «Αναλάβαμε την ευθύνη χθες». Δύο πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν νωρίτερα ότι αναμένεται να ορκιστεί εντός της επόμενης ή της μεθεπόμενης ημέρας.

Ο Ραντριανιρίνα επεσήμανε την Τρίτη (14/10) ότι μια επιτροπή υπό τη στρατιωτική ηγεσία θα διοικήσει για δύο χρόνια σε συνεργασία με μια μεταβατική κυβέρνηση, προτού προκηρυχθούν νέες εκλογές. Ο ίδιος ήταν διοικητής της ελίτ στρατιωτικής μονάδας CAPSAT, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2009 που ανέδειξε τον Ρατζολίνα στην εξουσία, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα αποσχίστηκε από αυτόν, καλώντας τους στρατιώτες να μην πυροβολούν τους διαδηλωτές.

Ο Ρατζολίνα έφυγε από τη Μαδαγασκάρη την Κυριακή με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, δηλώνοντας ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ντουμπάι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και πηγές της αντιπολίτευσης.