Νέο Δελχί: Παγκόσμια Σύνοδος για την AI ζητά ασφαλή, αξιόπιστη και βιώσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία
15:35 - 21 Φεβ 2026

Νέο Δελχί: Παγκόσμια Σύνοδος για την AI ζητά ασφαλή, αξιόπιστη και βιώσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε με την ολοκλήρωση της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, και το οποίο συνυπογράφουν δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, απευθύνεται κάλεσμα για την ανάπτυξη μιας Τεχνητής Νοημοσύνης που θα είναι «ασφαλής, αξιόπιστη και ακμαία».

«Η προώθηση μίας Τεχνητής Νοημοσύνης ασφαλούς, αξιόπιστης και ακμαίας είναι σημαντική για την θεμελίωση της εμπιστοσύνης και την μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομιών οφελών», δηλώνεται στο κείμενο που υπογράφεται από 86 χώρες και δύο διεθνείς οργανισμούς.

Καμία συγκεκριμένη δέσμευση δεν περιέχεται στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος, το οποίο προωθεί σειρά μη δεσμευτικών πρωτοβουλιών με βασικό στόχο την από κοινού χρήση των ερευνητικών δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

«Θεωρούμε ότι το δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πραγματώνεται πλήρως παρά όταν τα οφέλη μοιράζονται στο σύνολο της ανθρωπότητας», σημειώνεται στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.

«Οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί δεν είναι τελείως ασήμαντες. Το βασικό είναι ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, έτσι απλά», δήλωσε ο ερευνητής στον τομέα της Πληροφορικής Stuart Russell.

«Ελπίζω πως όλες οι χώρες θα μπορέσουν να στηριχθούν στις συμφωνίες αυτές (…) για να θεσπίσουν δεσμευτικές νομικές δεσμεύσεις για την προστασία των πληθυσμών τους, ώστε η ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορεί να συνεχισθεί χωρίς μη αποδεκτούς κινδύνους», πρόσθεσε.

Δεκάδες αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον κόσμο συναντήθηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Νέο Δελχί για να συζητήσουν τον τρόπο ρυθμιστικής πλαισίωσης αυτής της αστραπιαίας εξέλιξης τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και τα μεγάλα κεφάλια του κόσμου της Υψηλής Τεχνολογίας, όπως ο Sam Altman της Open AI, ανέβηκαν στο βήμα της διάσκεψης του Νέου Δελχί.

Μεταξύ των καυτών θεμάτων, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων κονταροχτυπήθηκαν δύο διαφορετικές θέσεις για την διαχείριση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την προσεχή σύσταση επιστημονικής επιτροπής με αποστολή να γίνει «τεχνική πραγματικότητα ο ανθρώπινος έλεγχος επί της AI».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν «πλήρως» κάθε ιδέα παγκόσμιας διαχείρισης της Τεχνητής Νοημοσύνης δια στόματος του Μάικ Κράτσιος, συμβούλου του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ για τις επιστήμες και την τεχνολογία.

Ο επικεφαλής της OpenAI Sam Altman δήλωσε από το βήμα της διάσκεψης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται επειγόντως ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά την διάσκεψη κορυφής του 2025 στο Παρίσι, οι ΗΠΑ δεν είχαν υπογράψει το τελικό ανακοινωθέν.

