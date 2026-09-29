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Νέο Volkswagen Tiguan Urban με υβριδική τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:19 - 29 Σεπ 2026

Νέο Volkswagen Tiguan Urban με υβριδική τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό

Νίκος Λιβανός

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Η Volkswagen στην Ελλάδα εμπλουτίζει την γκάμα του Tiguan με τη νέα έκδοση Urban, η οποία συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία eTSI με πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η τιμή των 34.990 ευρώ προσφέρεται μέσω προωθητικού προγράμματος για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης, το Tiguan Urban προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο και πρακτικό SUV για τις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια τους.

Η νέα έκδοση εφοδιάζεται με τον κινητήρα 1.5 eTSI Hybrid ισχύος 150 PS, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων. Το σύνολο προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις και την οικονομία, μαζί με την άνεση της αυτόματης μετάδοσης.

Άνεση και πρακτικότητα στον βασικό εξοπλισμό

Στην καμπίνα, τα εμπρός καθίσματα Comfort διαθέτουν ρύθμιση ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης, ενώ η θέρμανση των εμπρός καθισμάτων και του δερμάτινου πολυλειτουργικού τιμονιού ενισχύει την άνεση τις κρύες ημέρες. Ο αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic τριών ζωνών επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας στις ανάγκες των επιβατών, ενώ τα κρύσταλλα ασφαλείας με ενισχυμένη ηχομόνωση συμβάλλουν σε ένα πιο ήσυχο εσωτερικό.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Keyless Access, Virtual Pedal και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες. Την εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνουν ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED με Light Assist.

Ψηφιακή εμπειρία και ευκολία στη στάθμευση

Το Digital Cockpit Pro με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών συνδυάζεται με σύστημα infotainment που διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 12,9 ιντσών και οκτώ ηχεία. Το Wireless App-Connect προσφέρει ασύρματη σύνδεση συμβατού smartphone.

Η κάμερα 360° Area View δίνει στον οδηγό εικόνα του χώρου γύρω από το αυτοκίνητο, διευκολύνοντας τους ελιγμούς. Το Park Assist Plus με Park Distance Control και λειτουργία μνήμης συμπληρώνει τον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας πρόσθετη υποστήριξη στη στάθμευση.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης IQ.DRIVE

Το Tiguan Urban διαθέτει επτά αερόσακους και εκτεταμένο εξοπλισμό υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτόν περιλαμβάνονται το Travel Assist με Lane Assist και Emergency Assist, καθώς και το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, για υποστήριξη τόσο στο ταξίδι όσο και στην καθημερινή κυκλοφορία.

Το πακέτο συμπληρώνουν τα Pre-Crash, Emergency Steering Assist, Front Assist με City Emergency Braking και Front Cross Traffic Assist, καθώς και τα Side Assist, Rear Cross Traffic Alert και Exit Warning. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης το προηγμένο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και το Dynamic Road Sign Display.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Με πλούσιο βασικό εξοπλισμό, υβριδική τεχνολογία και αυτόματο κιβώτιο DSG, το Volkswagen Tiguan Urban 1.5 eTSI Hybrid 150 PS προσφέρει εξαιρετική σχέση αξίας και τιμής στα 34.990 ευρώ.

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