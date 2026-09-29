Η Lepas μόλις έκανε το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, θέτοντας για πρώτη φορά τα μοντέλα της σε κοινή θέα.

Δημοσιογράφοι, VIP, στελέχη της Κινεζικής Πρεσβείας, influencers είδαν για πρώτη φορά από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, σε μια εντυπωσιακή βραδιά που έλαβε χώρα στο Golf της Γλυφάδας. Σε απόλυτη αρμονία με τον Elegant χαρακτήρα της μάρκας, το premium brand του Ομίλου Chery παρουσίασε τα τρία πρώτα μοντέλα της που θα διατεθούν στην αγορά: τα L8 και L6 PHEV καθώς και το L4 BEV.

Αξιοποιώντας το R&D, τις παραγωγικές και μεταφορικές υποδομές, καθώς και την ισχυρή παρουσία του Chery Group διεθνώς, η Lepas δημιουργήθηκε για να εκφράσει μια διαφορετική προσέγγιση στη σύγχρονη κινητικότητα. Μια προσέγγιση όπου η κομψότητα και η τεχνολογία ενσωματώνονται πλήρως στο σύγχρονο τρόπο ζωής του χρήστη, με μοναδικό σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες του και να τον βελτιώνουν.

Στην Ελλάδα, η Lepas προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, Abarth, FIAT Professional), η οποία που αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα και διανομέα. Η τεράστια τεχνογνωσία της εταιρείας καθώς και η οικονομική ισχύς των μετόχων της, Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη και Samelet, αποτελούν την εγγύηση για εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη.

Drive Your Elegance

Με κεντρική φιλοσοφία το μότο “Drive Your Elegance”, η Lepas τοποθετεί στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών της την υψηλή αισθητική, την κορυφαία ποιότητα και την απολαυστική καθημερινή εμπειρία χρήσης. Επιπρόσθετα, δίνοντας έμφαση και στην παραμικρή λεπτομέρεια, εξασφαλίζει απόλυτα κομψή και πολυτελή αίσθηση στον οδηγό και τους επιβάτες.

Η ονομασία “Lepas” προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “Leopard” και “Passion”. Η πρώτη εκφράζει το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει το πάθος για τη δημιουργία, την εξέλιξη και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν κάθε μοντέλο της.

Η μοναδική σχεδίαση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της μάρκας. Η φιλοσοφία “Leopard Aesthetics” αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά της λεοπάρδαλης, συνδυάζοντας δυναμικές αναλογίες, λιτές γραμμές που αποπνέουν ένταση και λεπτομέρειες που δημιουργούν άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα.

Ταυτόχρονα, η κορυφαία τεχνολογία έχει εξελιχθεί όχι για λόγους εντυπωσιασμού, μα για να εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες οδηγού και επιβατών. Για να ενισχύει δηλαδή την άνεση και την ασφάλεια, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία μετακίνησης και κάνοντας τη ζωή πιο ποιοτική.

H Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες όπου η Lepas ξεκινά πωλήσεις. Η αρχή γίνεται με τα L8 και L6 PHEV, ενώ το Δεκέμβριο θα ακολουθήσει το L4 BEV. Από εκεί και πέρα η προϊοντική φαρέτρα θα εμπλουτίζεται διαρκώς, φτάνοντας σύντομα να καλύπτει την πλειονότητα των κατηγοριών της αγοράς μας.

Lepas L8

To L8 είναι ένα D-SUV με μήκος 4.688 mm και τεχνολογία που αποτυπώνει πειστικά τις δυνατότητες και το χαρακτήρα της μάρκας. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με εκλεπτυσμένη σχεδίαση, αρμονικές αναλογίες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως οι χωνευτές χειρολαβές των θυρών, στοιχείο που εκτός των άλλων μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 5%.

Το L8 αξιοποιεί το πολύ αποδοτικό υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid που δίνει προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 TGDI έχει εξελιχθεί για χρήση σε υβριδικά μοντέλα και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, δίνοντας συνδυαστική απόδοση των 279 HP και 365 Nm.

Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία της τάξης των 90 km, καλύπτοντας με το παραπάνω καθημερινές ανάγκες. Επιπρόσθετα, για τα μεγάλα ταξίδια ο συνδυασμός με το ρεζερβουάρ των 60 lt εξασφαλίζει 1.200 km χωρίς καμία στάση για ανεφοδιασμό.

Με άριστη απτή ποιότητα, κορυφαίο φινίρισμα και εξαιρετική ευρυχωρία, η καμπίνα εξασφαλίζει απόλυτη άνεση και πολυτέλεια στον οδηγό και τέσσερις μεγαλόσωμους επιβάτες. Ταυτόχρονα για τις αποσκευές υπάρχουν διαθέσιμα 507 lt με πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα.

Η εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού ονομάζεται Essence και διαθέτει στάνταρ σχεδόν τα πάντα, με την τιμή της να διαμορφώνεται στις €42.900 με την εφαρμογή με προωθητικής ενέργειας €4.000. Μεταξύ άλλων υπάρχουν στάνταρ ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και infotainment διαγωνίου 13,2”, αεριζόμενη θήκη ασύρματης φόρτισης κινητού 50W, 10 αερόσακοι, 20+ συστήματα ADAS, full LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου 19”, εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα σε 6 κατευθύνσεις, κάμερα οπισθοπορείας με πανοραμική απεικόνιση 540°, κεντρικό υποβραχιόνιο με ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Η κορυφαία έκδοση Elegance με €44.900 προσθέτει ζάντες αλουμινίου 20”, πανοραμική ανοιγόμενη γυάλινη οροφή, επένδυση καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας 256 χρωμάτων, Premium ηχοσύστημα Sony με 8 ηχεία και λειτουργία Engine Noise Cancellation, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands free και σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος με τηλεχειρισμό.

Lepas L6 PHEV

Το L6 PHEV είναι το μοντέλο που εισάγει την Lepas στα C-SUV, μια κατηγορία με σκληρό ανταγωνισμό και ισχυρό εμπορικό ενδιαφέρον. Με μήκος 4,55 m, πλάτος 1,85 m και ύψος 1,68 m αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό εξωτερικών διαστάσεων και ευρυχωρίας στην καμπίνα.

Ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική του L8, κάτι που σημαίνει καθαρές γραμμές και ισορροπημένες αναλογίες που αποπνέουν κύρος και δυναμισμό. Κοινός παράγοντας των δύο μοντέλων είναι το Plug-In υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid: Και σε αυτήν την περίπτωση η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh και η συνδυαστική απόδοση φτάνει τα 279 HP με ροπή 365 Nm. Με 0-100 km/h σε 7,9” είναι ξεκάθαρο ότι η ισχύς είναι άφθονη, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία είναι 92 km και οι εκπομπές CO2 49 g/km, έτσι ώστε το L6 PHEV να μην επιβαρύνει τον οδηγό του με φόρο χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου.

Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά και τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα προηγμένο, καλαίσθητο και πάνω απ’ όλα ασφαλές περιβάλλον, όπου η τεχνολογία και η κομψότητα ξεχειλίζουν.

Για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Essence η τιμή είναι €33.900, με προωθητική ενέργεια €3.000, ενώ ο στάνταρ εξοπλισμός μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8” και κατακόρυφη κεντρική οθόνη αφής 13,2” με εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές, full LED φώτα, ζάντες αλουμινίου 19”, εμπρός θερμαινόμενο και ψυχόμενο υποβραχιόνιο, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, 20+ συστήματα ADAS, φιμέ πίσω κρύσταλλα, και ράγες οροφής.

Στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Elegance, η τιμή του οποίου είναι €36.900, προστίθενται πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή, επένδυση καθισμάτων με οικολογικό δέρμα, ηλεκτρικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Sony με 8 ηχεία, σύστημα καμερών για πανοραμική απεικόνιση 540°, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και αυτόματο παρκάρισμα, καθώς και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands free.