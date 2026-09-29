Ουγγαρία: Συνελήφθη πρώην υπουργός του Όρμπαν για υπεξαίρεση

Πρώην υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τέθηκε υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (29/9) οι εισαγγελικές αρχές, με την κατηγορία της υπεξαίρεσης στο Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο (NKA), έναν οργανισμό που εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o πρώην υπουργός Πολιτισμού και νυν βουλευτής Μπάλας Χάνκο τέθηκε υπό κράτηση αργά τη Δευτέρα στην Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, αφού οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας.

Από την πλευρά του, ο Χάνκο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Τον Ιούλιο, η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία όπου στεγάζονται οι διακομιστές του διαδικτύου του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, του Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν στο πλαίσιο έρευνας για «υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα» στο NKA.

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ποινική διαδικασία έπειτα από καταγγελίες αρκετών προσώπων ότι το NKA διοχέτευσε δισεκατομμύρια φιορίνια σε κρατικές επιχορηγήσεις προς καλλιτέχνες και οργανισμούς που συνδέονται με το Fidesz, μέσω μιας αδιαφανούς διαδικασίας κατανομής. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

«Ως αποτέλεσμα της εν εξελίξει έρευνας ... για το ποινικό αδίκημα της υπεξαίρεσης ... η εισαγγελία έθεσε υπό κράτηση τον βουλευτή Μπάλας Χάνκο και τον ανέκρινε ως ύποπτο», ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

«Η συνείδησή μου είναι καθαρή, πρόκειται για μια πολιτική δίκη-παρωδία», δήλωσε ο Χάνκο σε ζωντανή μετάδοση βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του Όρμπαν στο Facebook, πριν από τη σύλληψή του.

Η ουγγρική υπηρεσία κατά της διαφθοράς, η οποία ιδρύθηκε από τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς, ανακοίνωσε τις τέσσερις πρώτες υποθέσεις που προτίθεται να διερευνήσει.

Ο Μίκλος Σέστσακ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Όρμπαν από το 2014 έως το 2018, τέθηκε επίσης υπό κράτηση τη Δευτέρα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη δωροδοκία. Ο Σέστσακ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν σημαντική. Μετά από πολλές δεκαετίες ψεμάτων, εκατομμύρια Ούγγροι βίωσαν για πρώτη φορά τι σημαίνουν πραγματικά η αλλαγή καθεστώτος και η ισότητα ενώπιον του νόμου», έγραψε ο Μαγιάρ στο Facebook την Τρίτη.

Από την πλευρά του, ο Ούγγρους πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υποστηρίζει ότι η διαφθορά και η κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων έχουν κοστίσει στην Ουγγαρία το 8% έως 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τα τελευταία χρόνια, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν έχει αρνηθεί ότι επέτρεψε στη διαφθορά να παραμείνει ανεξέλεγκτη κατά τη 16ετή διακυβέρνησή του.