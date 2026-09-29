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Τσάφος: Να επανεξετάσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης – Η πίεση σε τιμές και αγορές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:23 - 29 Σεπ 2026

Τσάφος: Να επανεξετάσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης – Η πίεση σε τιμές και αγορές

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη για ενισχυμένη συλλογική ευρωπαϊκή δράση, αλλά και για επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, ανέδειξε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας που πραγματοποιείται στο Δουβλίνο.

Ο κ. Τσάφος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την τρέχουσα συγκυρία για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίοι έξι μήνες έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις αγορές.

Όπως ανέφερε, οι τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνουν την ένταση των πιέσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

«Συναντιόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Οι τελευταίοι έξι μήνες έχουν ασκήσει πραγματικά μεγάλη πίεση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα», δήλωσε.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μαζί»

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ήδη λάβει μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι: μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μαζί, συλλογικά, αξιοποιώντας τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό αφορά τόσο την καλύτερη διάγνωση των προβλημάτων όσο και την αναζήτηση πρόσθετων λύσεων.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια

Ο κ. Τσάφος έθεσε παράλληλα ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με το μοντέλο ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και την προσαρμογή του στις σημερινές συνθήκες.

Όπως σημείωσε, ο μακροπρόθεσμος στόχος του ενεργειακού μετασχηματισμού προς ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα παραμένει σαφής, όμως η πορεία προς αυτόν αποδεικνύεται περισσότερο σύνθετη.

«Μπορεί ο προορισμός να είναι ξεκάθαρος, όμως η διαδρομή αποδεικνύεται δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από ελληνικής πλευράς, όπως τόνισε, θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση της συνολικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η υφιστάμενη αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε για διαφορετικές γεωπολιτικές και ενεργειακές συνθήκες.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι κατά πόσο το σημερινό μοντέλο μπορεί να στηρίξει την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα ή εάν απαιτούνται σημαντικές προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια.

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