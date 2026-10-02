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Συνελήφθη 18χρονος που εξέδωσε μόνος του άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο!
Ειδήσεις
10:21 - 02 Οκτ 2026

Συνελήφθη 18χρονος που εξέδωσε μόνος του άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο!

Reporter.gr Newsroom

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Συνελήφθη ένας 18χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προχωρώντας στην έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, όταν ο νεαρός μετέβη χθες το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής και εκτέλεσε τη συνταγή, ο πραγματικός ασθενής, στο όνομα του οποίου συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, οπότε ενημέρωσε άμεσα τους υπαλλήλους του φαρμακείου.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη, βάρους 32 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος επιχειρεί να «ξεγελάσει» το σύστημα και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για το πόσο διάτρητο είναι το σύστημα.

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