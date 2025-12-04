100 Χρόνια Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

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Έναν αιώνα συνεχούς προσφοράς (1925-2025) συμπλήρωσε φέτος ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το προεδρείο και το ΔΣ του ΠΙΣ νιώθουν ικανοποίηση για τη διαχρονική προσφορά του στην κοινωνία και την ιατρική κοινότητα, καθώς αυτά τα χρόνια ο ΠΙΣ προώθησε σταθερά την επιστημονική γνώση, την προσφορά στον Άνθρωπο και τα εργασιακά δικαιώματα των γιατρών.

Σήμερα, συνεχίζοντας την ενεργή παρουσία του στα διεθνή δρώμενα, ο ΠΙΣ κατέχει την αντιπροεδρία σε τρείς πανευρωπαϊκούς ιατρικούς φορείς, ενώ συμμετέχει ενεργά στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του ΠΙΣ έχουν ξεκινήσει από την αρχή του έτους και το πρόγραμμα δράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2025 περιελάβανε:

· Τρεις Ολομέλειες σε διαφορετικές πόλεις της χώρας (Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ρόδο) με θεματολογία που αφορά τη σχέση ιατρικής – κοινωνίας.

· Έκδοση Επετειακού Νομίσματος σε συνεργασία με το Εθνικό Νομισματοκοπείο.

· Έκδοση Ιστορικού Λευκώματος του ΠΙΣ.

· Παραγωγή ντοκιμαντέρ για την ιστορία και την κοινωνική προσφορά του ΠΙΣ.

· Καμπάνιες κοινωνικού χαρακτήρα για τη δημόσια υγεία.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 13 Δεκεμβρίου με δύο μεγάλες εκδηλώσεις:

- Το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στο Caravel εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων, του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, θεσμικών φορέων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

-To ίδιο βράδυ θα ακολουθήσει επετειακή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Μάριο Φραγκούλη και την Deborah Myers.