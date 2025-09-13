Κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων: Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικαιούχο του προγράμματος

Την Τετάρτη (10/9) , ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το σπίτι του Γιάννη, ενός από τους χιλιάδες συμπολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε πλήρη κλίμακα από τον ΕΟΠΥΥ.

Το πρόγραμμα, που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στα μέσα Ιουνίου, έχει ήδη «τρέξει» με περίπου 10.000 παραδόσεις τον μήνα, ενώ ξεπερνούν τις 83.000 οι συνολικές παραδόσεις φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στοχεύει κυρίως σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και περιορισμένη κινητικότητα, οι οποίοι δεν είναι πλέον αναγκασμένοι να στήνονται σε ουρές ή να μετακινούνται για να παραλάβουν την αναγκαία φαρμακευτική τους αγωγή. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση του προγράμματος, ώστε οι παραδόσεις να μπορούν να γίνονται και στο φαρμακείο της γειτονιάς του ασθενούς, αν εκείνος το επιλέξει.

Ο Γιάννης, που ζει με κυστική ίνωση, εξήγησε στον Πρωθυπουργό πόσο καθοριστική είναι αυτή η αλλαγή στην καθημερινότητά του. Όπως είπε, πλέον δεν χρειάζεται να υπομένει την ταλαιπωρία της μετάβασης και της αναμονής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να προμηθευτεί τα φάρμακά του – κάτι που έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Είναι μία καινούργια πρωτοβουλία, πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Για εμένα ήταν θέμα αρχής να προσφέρουμε εναλλακτικές για την παράδοση αυτών των φαρμάκων – ειδικά σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να ταλαιπωρούνται σε ουρές. Και φυσικά, όσο περισσότεροι τα παραλαμβάνουν στο σπίτι ή στο φαρμακείο της γειτονιάς τους, τόσο μικρότερες θα είναι και οι ουρές για όσους εξακολουθούν να επιλέγουν την παραλαβή από τα φαρμακεία».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αναφορά και στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων, με την αδελφή του Γιάννη, την Άννα, να επισημαίνει πως μέχρι το 2020 δεν πραγματοποιούνταν μεταμοσχεύσεις πνευμόνων στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε: «Βλέπουμε τους αριθμούς των μεταμοσχεύσεων στη χώρα να ανεβαίνουν αργά αλλά σταθερά. Παλιά, ήμασταν κυριολεκτικά στον πάτο, το χειρότερο δυνατό σημείο. Σήμερα, όμως, η ιδέα της δωρεάς οργάνων είναι πολύ πιο αποδεκτή στην κοινωνία. Χρειάζεται όμως διαρκή υποστήριξη από την Πολιτεία – όχι μόνο ενημέρωση σε γενικό επίπεδο, αλλά και εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, ώστε σε μια δύσκολη στιγμή, όπως ένας εγκεφαλικός θάνατος, να ξέρουν πώς να προσεγγίσουν την οικογένεια και να ανοίξουν αυτή τη δύσκολη, αλλά σωτήρια συζήτηση».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο, λέγοντας: «Είναι σχεδόν έτοιμο. Προγραμματίζουμε να κάνουμε τα εγκαίνια μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση».

Το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων καλύπτει τόσο σκευάσματα που φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου, όσο και φάρμακα ψυγείου (ψυχρής αλυσίδας), με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σε ειδικές, πιστοποιημένες συσκευασίες ασφαλείας.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα και ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, ενώ απαιτείται μόνο ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό.