«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στη... φτώχεια της υγείας – Το 21,9% χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους

Αλλά μία αρνητική... πρωτιά σημείωσε η Ελλάδα στις λίστες της Eurostat. Το 21,9% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 16 ετών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες για οικονομικούς λόγους. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 3,6%.

Αναλυτικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες καταγράφηκε στην Ελλάδα (21,9%), ακολουθούμενο από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας επηρεάστηκαν περισσότερο: το 6,0% αυτών ανέφεραν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με 3,2% των ατόμων που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7%), τη Ρουμανία (10,7%) και τη Λετονία (9,9%).