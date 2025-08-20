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«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στη... φτώχεια της υγείας – Το 21,9% χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους
Υγεία
14:24 - 20 Αυγ 2025

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στη... φτώχεια της υγείας – Το 21,9% χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους

Reporter.gr Newsroom
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Αλλά μία αρνητική... πρωτιά σημείωσε η Ελλάδα στις λίστες της Eurostat. Το 21,9% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 16 ετών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες για οικονομικούς λόγους. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται μόλις στο 3,6%.

Αναλυτικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες καταγράφηκε στην Ελλάδα (21,9%), ακολουθούμενο από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας επηρεάστηκαν περισσότερο: το 6,0% αυτών ανέφεραν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με 3,2% των ατόμων που δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7%), τη Ρουμανία (10,7%) και τη Λετονία (9,9%).

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 14:32
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