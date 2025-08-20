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Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2% η ευρωζώνη
Οικονομία
14:17 - 20 Αυγ 2025

Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2% η ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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O δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητος στο 2% σε ετήσια βάση, στον ίδιο ετήσιο ρυθμό που είχε εμφανίσει και τον Ιούνιο.

H Eurostat επιβεβαίωσε και τη μέτρηση στο 3,7% για την Ελλάδα, μετά το 3,6% του Ιουνίου.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, ο δείκτης έτρεξε με ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Ιούλιο από το 2,3% ετησίως που είχε προηγηθεί.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%).

Αντίθετα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν σε Ρουμανία (6,6%), Εσθονία (5,6%) και Σλοβακία (4,6%).

Να σημειωθεί πως η ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει για τον Ιούλιο πληθωρισμό 3,1% στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 14:20
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