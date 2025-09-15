Σοκ στις ΗΠΑ: Ένας στους έξι γονείς αρνείται τα παιδικά εμβόλια - Ξαναχτυπά επιδημία ιλαράς

Ένας στους έξι γονείς στις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγει να καθυστερήσει ή να αποφύγει τους υποχρεωτικούς ή συνιστώμενους παιδικούς εμβολιασμούς, σύμφωνα με νέα έρευνα της Washington Post και της μη κυβερνητικής οργάνωσης KFF, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 γονέων. Η τάση αυτή αποδίδεται σε αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές και στα ίδια τα εμβόλια μετά την πανδημία της Covid-19.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των γονέων εξακολουθεί να υποστηρίζει τις εμβολιαστικές υποχρεώσεις, μια μειονότητα επιλέγει να παραλείψει κρίσιμα εμβόλια όπως για την ιλαρά, τον τέτανο και την πολιομυελίτιδα, φοβούμενη παρενέργειες. Οι γονείς αυτοί είναι κυρίως λευκοί, συντηρητικοί, πολύ θρησκευόμενοι και αρκετοί επιλέγουν την κατ’ οίκον εκπαίδευση, συνθήκες που εξηγούν την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού μετά το 2019.

Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας που εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς μειώθηκε από 95% το 2019 σε 92,5% το 2024, με ακραίες διαφοροποιήσεις ανά πολιτεία. Στο Άινταχο, το ποσοστό βρίσκεται κάτω από το 80%, πολύ κάτω από το 95% που απαιτείται για συλλογική ανοσία.

Η πολιτική ηγεσία επιδεινώνει την κατάσταση: ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζ., αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την ασφάλεια των εμβολίων, ενώ η εξάπλωση παραπληροφόρησης ενισχύει τη δυσπιστία. Ως αποτέλεσμα, το 2025 οι ΗΠΑ βίωσαν τη χειρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών, με τρεις νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια, η χώρα κινδυνεύει να δει περαιτέρω αύξηση των αναφυγών και εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών που θεωρούνταν υπό έλεγχο.