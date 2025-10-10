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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Επείγουσα η ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Υγεία
09:00 - 10 Οκτ 2025

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Επείγουσα η ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας , η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στο θέμα «Πρόσβαση σε υπηρεσίες – Ψυχική υγεία σε καταστροφές και έκτακτες ανάγκες», η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. επισημαίνει τη σημασία της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης όλων των παιδιών, εφήβων καθώς και των οικογενειών τους σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Η πρόσφατη εμπειρία επαναλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, κοινωνικών αναταραχών, οικονομικών καθώς και υγειονομικών κρίσεων ανέδειξε την αδιαμφισβήτητη ανάγκη για ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, που να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες τους.

Κάτι που δυστυχώς σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπου η αύξηση της ψυχοπαθολογίας, ιδίως στους εφήβους, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες συνήθως είτε είναι υποστελεχωμένες είτε έχουν αναστείλει ουσιαστικά την λειτουργία τους.

Ως εκ τούτου επικαιροποιούμε το πάγιο αίτημά μας προς την Πολιτεία για την περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική στελέχωση των υφιστάμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και για την ίδρυση νέων επαρκώς στελεχωμένων με διεπιστημονικές ομάδες υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιώνεφήβων , ιδίως στην περιφέρεια, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας για κάθε παιδί, έφηβο και την οικογένεια του.

Τα ανωτέρω αιτήματα συζητήθηκαν διεξοδικά, σε πρόσφατη συνάντηση της Εταιρείας μας με τον Υφυπουργό ψυχικής υγείας κ. Δ. Βαρτζόπουλο, όπου και έγινε σαφές ότι για τη βιωσιμότητα του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους προαπαιτείται η σημαντική ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων δομών, καθώς και η άμεση αύξηση του αριθμού των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023-2025 Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τσαλαμανιός Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κώτσης Γραμματέας: Κωνσταντίνα Μαγκλάρα Ταμίας: Γ. Ξυλούρης Μέλη: Μ. Αρμενάκα Ε. Γεράση Α. Στριγγάρης EXECUTIVE COMMITTEE 2023-2025 President: Emmanouil Tsalamanios Vice President: Konstantinos Kotsis Secretary: Konstantina Magklara Treasurer: G. Xylouris Members: M. Armenaka E. Gerasi A. Stringaris Κερασούντος 24, Ζωγράφου, 15771, Τηλ: 2107487952, Κιν.: 6981276741 24 Kerassountos Str., Zografou, 15771, Greece, Tel: 2107487952, 0030 6981276741 www.hscap.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ειδικών ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, μέσω και της αύξησης των θέσεων ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, και συγκεκριμένα ο διπλασιασμός των θέσεων των ειδικευομένων ιατρών. Επίσης, χρειάζεται άμεσα να διασφαλισθεί η ομαλότερη συνεργασία με τις υπηρεσίες της δικαιοσύνης, καθώς και με τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

Σε αναμονή της δρομολόγησης της ικανοποίησης των ανωτέρω αιτημάτων και σε συμφωνία με το βασικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη για ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλον τον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό ελπίζουμε ότι η επικείμενη έναρξη λειτουργίας νέων δομών παιδοψυχιατρικής φροντίδας, όπως αυτή στο νοσοκομείο «Δυτικής Αττικής - Αγία Βαρβάρα», (διασυνδεόμενο πλέον με το Π.Γ.Ν. «Αττικόν»), θα εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εξαιρετικά σύνθετων ζητημάτων, δηλαδή θα είναι η αρχή για την αλλαγή της υφιστάμενης προβληματικής κατάστασης.

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