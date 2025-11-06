+πλευση: Επιστρέφει στο Καστελλόριζο από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου
13:35 - 06 Νοε 2025

+πλευση: Επιστρέφει στο Καστελλόριζο από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου

Η Σύμπλευση ΑΜΚΕ (+πλευση) ανακοινώνει την επιστροφή της στο Καστελλόριζο, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025. Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη, η ομάδα επιστρέφει με περισσότερους από 80 εθελοντές - γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους - ως μια συμμαχία φροντίδας και ελπίδας για τους περίπου 590 κατοίκους του νησιού.

Η αποστολή, που περιλαμβάνει περισσότερους από 80 εθελοντές και έχει αδειοδοτηθεί από την αρμόδια 2η ΔΥΠΕ, έχει ως κύριο στόχο την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και υπηρεσιών υγείας τους κατοίκους του νησιού, αλλά και στους ένστολους που υπηρετούν εκεί.
Οι υπηρεσίες καλύπτουν περισσότερες από 20 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων:

Αγγειοχειρουργική · Ακτινολογία (Υπέρηχοι) · Αναισθησιολογία · Γενική Ιατρική / Παθολογία · Γενική Χειρουργική · Γυναικολογία · Δερματολογία / Αισθητική · Διατροφολογία · Ενδοκρινολογία · Καρδιολογία · Νευροχειρουργική · Οδοντιατρική / Ορθοδοντική · Ορθοπεδική / Φυσιοθεραπεία · Ουρολογία · Οφθαλμολογία · Πνευμονολογία · Παιδιατρική · Ψυχιατρική / Ψυχολογία · ΩΡΛ – Ακοολογία.

Με την ουσιαστική στήριξη των ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Biotrans, εξασφαλίζεται η ασφαλής λήψη και μεταφορά δειγμάτων αίματος σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι ακοής και δωρεάν παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, με τη συνεργασία της εταιρείας Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας.

Παράλληλες δράσεις

Φέτος, η αποστολή διευρύνεται με την έναρξη δύο νέων, σημαντικών συνεργασιών που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων. Η ομάδα καλωσορίζει την Breathe Hellas και την Eduact - Δράση για την Εκπαίδευση, οργανισμούς που μοιράζονται το όραμά της για την ολιστική υποστήριξη των ακριτικών κοινοτήτων.

Η Breathe Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2020 από την Τατιάνα Μπλάτνικ, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ψυχικής ευεξίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η συνεργασία με τη Breathe Hellas σηματοδοτεί την εισαγωγή εξειδικευμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο νησί.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας “Uniform of Hope”, μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία στην οποία συμμετέχουν 28 κορυφαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες που μοιράζονται προσωπικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας, η Breathe Hellas θα υλοποιήσει στο Καστελλόριζο δράσεις για τους εφήβους και νέους με δημιουργικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας τη συναισθηματική έκφραση και την ενδυνάμωση της κοινότητας.

Παράλληλα, η πρώτη συμμετοχή της Eduact, η οποία εισάγει καινοτόμα προγράμματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει τον εκπαιδευτικό πυλώνα της αποστολής με εργαστήρια ρομποτικής και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες.Κατά τη διάρκεια της αποστολής θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, όπως:

  • Διαδραστικό παραμύθι «Το Σαρδελάκι» για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
  • Κατασκευή μουσικού οργάνου (“μικρά τυμπανάκια”) για μαθητές Δημοτικού
  • Εργαστήρια Ρομποτικής για όλες τις σχολικές βαθμίδες από την Eduact
  • Πρόγραμμα «Προστατεύσου!» για την πρόληψη βίας και παρενόχλησης
  • Ομιλία «Προσιτοί ενήλικες: μιλώντας σε παιδιά και εφήβους για θέματα σεξουαλικότητας» για γονείς και εκπαιδευτικούς
  • Ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι «Inspiring Futures» από την Breathe Hellas
  • Παράσταση Καραγκιόζη από τον Μιχάλη Θεοδωρόπουλο

Τα παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων θα λάβουν δωρεά σχολικού εξοπλισμού, με την υποστήριξη των Northstandard και Enarxis Dynamic Media.

Παράλληλα, θα παραδοθεί ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και αναλώσιμα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, δωρεά της ACS, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αποστολή πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη των Aegean Airlines και Blue Star Ferries.

