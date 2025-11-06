Aegean: Σε φάση απογείωσης το πλάνο για εξωτικούς προορισμούς

Βήμα - βήμα υλοποιεί το σχέδιο επέκτασης των δρομολογίων της σε μακρινούς και εξωτικούς προορισμούς η Aegean, μετά και τη συμφωνία για την προμήθεια των Airbus A321neo XLR που αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες.

Έτσι, όπως είχε αναφερθεί και τον περασμένο Ιούλιο κατά την παρουσίαση από τη διοίκηση της αεροπορικής, τον Πρόεδρο Ευτύχη Βασιλάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτρη Γερογιάννη, των νέων αεροπλάνων και του ανοίγματος στην Ινδία, νέοι προορισμοί “ζεσταίνονται” για την Aegean, προορισμοί με ενδιαφέρον, κύρια, για την εσωτερική αγορά, που δείχνει ισχυρά σημάδια ανάπτυξης. Έτσι, στο “ραντάρ” μπαίνουν ο Μαυρίκιος και οι Σεϋχέλλες, σημεία όπου μπορούν να φτάσουν τα νέα Airbus A321neo XLR. Σημειώνεται ότι η αεροπορική εξασφάλισε τα δικαιώματα - κατόπιν σχετικού αιτήματος- από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για την εκτέλεση τακτικών πτήσεων από Αθήνα προς Πορτ Λουί (Μαυρίκιος) τρεις φορές την εβδομάδα και προς Βικτώρια (Σεϋχέλλες) τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Χαρακτηριστικά, κατά την παρουσίαση τον Ιούλιο, στο NYNN του The Ilissian - πρώην Χίλτον- της έναρξης των δρομολογίων της στην Ινδία, τον Μάρτιο του 2026 με όχημα τα νέα αεροσκάφη - τα δυο αεροσκάφη Α321 neo XLR και των τεσσάρων των Α321neo LR- ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Γερογιάννης είχε τονίσει ότι η εταιρεία προχωρά με προσεκτικά και καλά μελετημένα βήματα, όλα αυτά τα χρόνια και πάντα με ελεγχόμενο ρίσκο. Όπως είπε ο κ. Γερογιάννης το δίκτυο της εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει 250 δρομολόγια σε 162 προορισμούς και 47 χώρες, με έμφαση στην προσπάθεια για ισχυρή παρουσία σε δίκτυα τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Τα νέα δεδομένα

Με την προσθήκη των νέων αεροσκαφών, όπως είχε αναφερθεί, η εταιρεία αποκτά σημαντικές δυνατότητας για πιο μακρινά ταξίδια έως και τον Ινδικό και την Αφρική ή ακόμη και την Κεντρική Ασία. Έτσι πλέον από μια τοπική εταιρεία πριν από τρεις δεκαετίες αποκτά ένα έντονο διεθνές στίγμα ανοίγοντας μάλιστα καινοτόμα δρομολόγια για τα δεδομένα της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής.]

Να σημειωθεί ότι η συνολική επένδυση από το 2020, μέχρι το 2031 με τα 60 τελικά αεροσκάφη, που σταδιακά έχουν παραγγελθεί θα φτάσει σε αξία τα 4 δισ. δολάρια όπως είχε σημειώσει στη σχετική παρουσίαση ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχης Βασιλάκης.

Νέες δυνατότητες

Πλέον οι δυνατότητες άλλα και τα χαρακτηριστικά άνεσης των Α321neo XLR που παρουσιάστηκαν δημιουργούν νέες δυνατότητες για επιλογές νέων προορισμών (+ 2,5 ώρες πάνω από τα Α321neo LR, + 4,5 ώρες πάνω από τα Α321neo) αλλά και ένα νέο επίπεδο άνεσης και υπηρεσιών, με μόλις 138 θέσεις συνολικά και 24 Business Class Suites με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα (lie-flat) και αυξημένη ιδιωτικότητα.

Με την προσθήκη των 2 (δύο) Α321neo XLR αεροσκαφών, που παραλαμβάνονται άμεσα τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 αντίστοιχα, στην υφιστάμενη παραγγελία των 4 (τεσσάρων) A321neo LR που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024 και παραλαμβάνονται το 2027 και το 2028, μεγαλώνει ο αριθμός αλλά και οι δυνατότητες του στόλου «ειδικού τύπου» της AEGEAN, με αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης και διαφοροποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει προορισμούς εκτός ΕΕ και με απόσταση μεγαλύτερη από 4 ώρες πτήσης.

Σημειώνεται ότι και στα 6 αεροσκάφη Α321neo LR και XLR και οι επιβάτες της Οικονομικής θέσης απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο άνεσης καθώς όλες οι θέσεις διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο προσωπικό χώρο, σύστημα ατομικής ψυχαγωγίας με οθόνες 4K, δορυφορικό Wi-Fi, θύρες USB και φόρτισης συσκευών, και μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

Τα νέα δρομολόγια

Δυο μήνες μετά την παραλαβή των νέων αεροσκαφών Α321neoXLR τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν οι πτήσεις προς το Νέο Δελχί (5 εβδομαδιαίες πτήσεις) και αμέσως μετά, τον Μάϊο του ίδιου χρόνου, θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς τη Μουμπάι (3 εβδομαδιαίες πτήσεις), το 2ο προορισμό του δικτύου της εταιρείας στην Ινδία.

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες πτήσεων καθώς και τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν και οι πωλήσεις των εισιτήριων προς το επιβατικό κοινό. Όπως είχε αναφερθεί τον Ιούλιο, δε, με τη σταδιακή προσθήκη στο στόλο και των αεροσκαφών Α321neo LR από το 2027 και το 2028 θα εξεταστεί και η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων, νέων, μακρινών δρομολογίων προς προορισμούς, όπως η Μπανγκαλόρ στην Ινδία, οι Σεϋχέλλες, οι Μαλδίβες, το Ναϊρόμπι, το Αλμάτι και το Λάγος διαφοροποιώντας ενδεχομένως εποχικά τις επιλογές για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν επιχειρησιακά.

«Το ζήτημα είναι να χτίσουμε την εμπειρία της μεγαλύτερης απόστασης. Τους νέους προορισμούς θα τους δούμε από το 2027- 2028, έχοντας ήδη την εμπειρία της Ινδίας, δεδομένου ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δουλέψει προϊόν πάνω από 5 ώρες», είχε σχολιάσει ο κ. Βασιλάκης, προσθέτοντας ότι «εκτός από τις προσπάθειες τις δικές μας χρειάζεται η συνδρομή από το υπουργείο Τουρισμού, από το υπουργείο Εξωτερικών σε ό,τι έχει να κάνει με τις βίζες, όπως και στο κομμάτι των υποδομών και των υπηρεσιών των αεροδρομίων.

Όπως είχε αναφερθεί τότε, τον Ιούλιο, η επένδυση αυτή συνιστά μια ακόμη στρατηγική επιλογή της AEGEAN που προσθέτει επιλογές στους επιβάτες, αναβαθμίζει την εμπειρία πτήσης και ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά και της χώρας ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στον χάρτη των απευθείας διασυνδέσεων μεγαλύτερων αποστάσεων.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ποντάρει στην υψηλής στάθμης μερίδα επιβατών καθώς έτσι κρίνει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αερομεταφορείς ειδικά από την περιοχή του Κόλπου.

Αναφερόμενος μάλιστα στις προοπτικές της Ινδικής αγοράς ο κ. Βασιλάκης περιέγραψε τον Ιούλιο αλλά και κατά την παρουσίαση της συνεργασίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο με την IndiGO, της προοπτικής της Ινδικής αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά «»με βάση τις φορολογικές δηλώσεις το 0,5% των Ινδών έχει εισόδημα πάνω από 53.000 δολ . Στην Ελλάδα είναι περίπου 2% το ποσοστό που είναι πάνω από 50.000 δολ. Η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε δέκα εκατομμύρια. Αυτοί είναι 1,5 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 40 φορές περισσότεροι που μπορούν να κάνουν δυνητικά ταξίδια, στο εξωτερικό. Αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Έλληνες κάνουν 6 εκατομμύρια ταξίδια το χρόνο. Θεωρητικά οι Ινδοί μπορούν να κάνουν 240 εκατομμύρια ταξίδια. Σήμερα κάνουνε λιγότερο από 30 εκατ. ταξίδια. Σε αυτή την μεγάλη αγορά στοχεύει η Aegean για να «πετάξει» ακόμη πιο ψηλά διευρύνοντας περαιτέρω το μεταφορικό της έργο και πετώντας ακόμη ψηλότερα.