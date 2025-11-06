11:38 - 06 Νοε 2025

Ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έδωσε και τη φετινή χρονιά, δυναμικό «παρών» στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, στη Φρανκφούρτη. Στην Έκθεση συμμετείχαν 28 εταιρείες–μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη, αλλά και την προσήλωσή των εγχώριων εταιρειών στη στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγής, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Η CPHI αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση του φαρμακευτικού κλάδου, στην οποία συγκεντρώνονται χιλιάδες επαγγελματίες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας όλους τους κλάδους της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών (APIs), της παραγωγής, της συσκευασίας και της παράδοσης φαρμάκων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 62.000 επαγγελματίες και επισκέπτες και περίπου 2.400 εκθέτες από περισσότερες από 145 χώρες.

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, δήλωσε: «Η ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη φετινή CPHI 2025 αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον στρατηγικό της ρόλο ως έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνει την τεχνολογική πρόοδο, την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, που με σταθερά βήματα ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία. Σήμερα, η ΠΕΦ και τα μέλη της αποτελούν αξιόπιστο εταίρο της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών άνω των 40 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ασθενών, με φάρμακα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Η παρουσία μας στη Φρανκφούρτη ανέδειξε όχι μόνο τον δυναμισμό του κλάδου, αλλά και το όραμά μας για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά προηγμένο φαρμακευτικό οικοσύστημα, με επίκεντρο τον ασθενή και τη συνεχή πρόοδο».

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης έκθεσης, οι ελληνικές εταιρείες προσέλκυσαν το ενεργό ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών συνεργατών και επενδυτών, καθώς παρουσίασαν το σύγχρονο παραγωγικό και ερευνητικό τους αποτύπωμα, τα εκατοντάδες καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακευτικής τεχνολογίας που προσφέρουν, αλλά και τις νέες επενδύσεις που υλοποιούν στη χώρα και θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές τους δυνατότητες.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 11:43
