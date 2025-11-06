Enterprise Greece: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για τη βιώσιμη φιλοξενία
13:20 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με ισχυρό μήνυμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επενδυτική δυναμική του ελληνικού τουρισμού, η Enterprise Greece συμμετείχε στο Future Hospitality Summit (FHS) Dubai 2025, μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις για το μέλλον της φιλοξενίας.

Η συμμετοχή της Enterprise Greece ανέδειξε τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως προορισμού υψηλής ποιότητας και βιώσιμων επενδύσεων, σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνολογία διαμορφώνουν τη νέα εποχή της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Τεχνολογία, βιωσιμότητα και επενδύσεις στο επίκεντρο

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στις παγκόσμιες τάσεις που επαναπροσδιορίζουν τη φιλοξενία: τεχνητή νοημοσύνη (AI), αυτοματοποίηση, βιώσιμη δόμηση, τοπικές αλυσίδες αξίας και συμμετοχή των κοινοτήτων.

Παρουσιάστηκαν καινοτόμες εφαρμογές, όπως η χρήση AI για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, τα ψηφιακά check-in και η προσωποποιημένη εμπειρία πελάτη — όλα με στόχο την ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπινης επαφής.

Η βιωσιμότητα αναδείχθηκε ως στρατηγικός πυλώνας του τουρισμού του μέλλοντος, με έμφαση στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPPs) για την προώθηση υπεύθυνων επενδύσεων που ενισχύουν τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την πολιτιστική αυθεντικότητα.

Συζήτηση για τις Δημόσιο–Ιδιωτικές Συνεργασίες – “Building Destinations Together”

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, συμμετείχε σε υψηλού επιπέδου πάνελ με θέμα τις δημόσιο–ιδιωτικές συνεργασίες και το ρόλο τους στη διαμόρφωση βιώσιμων προορισμών. Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό της Michaela Guzy, Founder & CEO της OhThePeopleYouMeet, περιλάμβανε τους:

  • E. Ahmed Obaid Al Qaseer, CEO, Shurooq
  • Abdulla Rashed Al Abdouli, CEO, Marjan
  • Wesam Okasha, MD & Head of Global Development, TUI Hotels & Resorts
  • Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO, Enterprise Greece

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία των συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση καινοτομίας, βιωσιμότητας και επενδυτικής ανθεκτικότητας.

Ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος εστίασε στη διαρκή δέσμευση της Ελλάδας για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας, βιώσιμων επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι η χώρα παραμένει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για αυθεντικές εμπειρίες, φιλόξενες κοινότητες και ανθεκτικούς προορισμούς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece: «Παρουσιάσαμε τη χώρα μας ως κόμβο πράσινων και καινοτόμων επενδύσεων, ικανό να προσφέρει σταθερότητα, υψηλή απόδοση και εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να προωθεί διεθνώς αυτή τη νέα, εξωστρεφή και βιώσιμη ταυτότητα του ελληνικού τουρισμού — μια ταυτότητα που συνδυάζει τον επαγγελματισμό με το ανθρώπινο πρόσωπο της φιλοξενίας».

B2B συναντήσεις και παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών

Στο πλαίσιο του FHS Dubai 2025, η Enterprise Greece διέθετε περίπτερο για B2B συναντήσεις, όπου παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα οι επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό και τη φιλοξενία. Διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έργα και τοποθεσίες που συνδυάζουν βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτόμο σχεδιασμό και σεβασμό στην τοπική κουλτούρα, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η παρουσία της Enterprise Greece στο FHS Dubai επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και ανέδειξε τη δυναμική σύζευξη επενδύσεων, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Θα συνεχίσει δε να εργάζεται με συνέπεια για την προώθηση της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου επενδύσεων και πρότυπου προορισμού βιώσιμης φιλοξενίας.

