Ζημιά-μαμούθ €12 εκατ. για τον ΕΟΠΥΥ: Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία
Υγεία
11:49 - 19 Νοε 2025

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε αποτελέσματα εκτεταμένων ελέγχων παραβατικότητας που διενεργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπου εντοπίστηκαν παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία, προκαλώντας ζημιά περίπου 12 εκατ. ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 98.500 ευρώ. 

Όπως τόνισε η διοικήτρια του Οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη, τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία διερευνά περαιτέρω τις υποθέσεις και έχει σχηματίσει τρεις δικογραφίες, από τις οποίες θα ακολουθήσουν νέοι έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρόοδος της υπηρεσίας κατ’ οίκον αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, η οποία έχει εξυπηρετήσει 141.047 ασθενείς έως τις 2 Νοεμβρίου, είτε στο σπίτι είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε:«H Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο:

Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία, με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ και έκανε γνωστό ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός”.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε, επίσης, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ΄ Οίκον, η οποία από την έναρξή της έως και 2 Νοεμβρίου, έχει παραδώσει τα φάρμακά τους σε 141.047 ασθενείς, είτε Κατ’ Οίκον, είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 11:54
