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Αναβάθμιση υγειονομικών υπηρεσιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα ΚΥΑ
Υγεία
14:19 - 08 Δεκ 2025

Αναβάθμιση υγειονομικών υπηρεσιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα ΚΥΑ

Reporter.gr Newsroom
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Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6479/2025) δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά, που αφορά τη «διανυκτέρευση στρατιωτικών φαρμακείων και την κατ’ οίκον χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στο ενεργό στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη του».

Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την παρουσίαση του νόμου 5195/2025, με τίτλο «Ρύθμιση Υγειονομικών Θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπές διατάξεις», «στόχος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, οι ισχυρότερες που θα έχουμε ποτέ, να διαθέτουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας».

Η ΚΥΑ, η οποία περιλαμβάνει επτά άρθρα, ορίζει τη διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων, τα σχετικά κριτήρια, τη χωρική αρμοδιότητα, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την κατ’ οίκον χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Σημειώνεται ότι τα διανυκτερεύοντα στρατιωτικά φαρμακεία θα παρέχουν υπηρεσίες σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων θα καθορίζεται με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Επιπλέον, στην ΚΥΑ ορίζονται τα κριτήρια για την εκ περιτροπής διανυκτέρευση, καθώς και το πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ΚΥΑ:

1. Τα στρατιωτικά φαρμακεία διανυκτερεύουν ανά τέσσερις ημέρες εκ περιτροπής. Ο προγραμματισμός της διανυκτέρευσής τους, καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

2. Το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας στη διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων είναι από Δευτέρα έως και Πέμπτη από 15:00 έως 07:00 της επομένης, για τις Παρασκευές από 15:00 έως και 08:00 του Σαββάτου, για Σάββατο - Κυριακή από 09:00 έως και 08:00 της επομένης ή 07:00 της επόμενης εργάσιμης.

3. Ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά στρατιωτικό φαρμακείο ανά ημερολογιακό μήνα είναι οκτώ.

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της κατ' οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους και η διαδικασία.

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