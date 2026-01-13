Θεμιστοκλέους για γρίπη: Η κατάσταση δεν εμπνέει πανικό - 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, εμφανίστηκε σήμερα (13/1) καθησυχαστικός αναφορικά με την αύξηση των περιστατικών γρίπης και των νοσηλειών, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν δικαιολογεί ανησυχία ή πανικό. Όπως σημείωσε, η άνοδος των κρουσμάτων την περίοδο αυτή αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο και αναμενόμενο φαινόμενο κάθε χειμώνα.

Μιλώντας στο MEGA, εξήγησε ότι η κορύφωση της έξαρσης συνδέεται άμεσα με την επαναλειτουργία των σχολείων και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, παράγοντες που διευκολύνουν τη μετάδοση των ιώσεων στον πληθυσμό.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης περίπου 2,7 εκατομμύρια πολίτες, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό ιδιαίτερα σημαντικό. Ωστόσο, επισήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση για εμβολιασμό σε άτομα άνω των 60 ετών, σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και σε παιδιά έως πέντε ετών. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια αντιικών φαρμάκων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του συστήματος υγείας.