JPMorgan: Υπέρβαση προσδοκιών στα κέρδη δ’ τριμήνου χάρη στην έντονη μεταβλητότητα των αγορών

Ισχυρότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών ήταν τα αποτελέσματα της JPMorgan Chase για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ενίσχυσε σημαντικά τις δραστηριότητες trading της μεγαλύτερης τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίστηκαν από έντονες διακυμάνσεις, καθώς κλιμακώθηκαν οι ανησυχίες για πιθανή φούσκα στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, μετά από δύο χρόνια ισχυρής ανόδου. Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, περί επικείμενης διόρθωσης στις αγορές, ώθησαν πολλούς επενδυτές σε αναδιάρθρωση και εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους, αυξάνοντας τον όγκο των συναλλαγών.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα έσοδα της JPMorgan από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στο κομμάτι των μετοχών, όπου τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 40%, υποστηριζόμενα από αυξημένες συναλλαγές σε όλα τα προϊόντα και κυρίως από τη δραστηριότητα του prime brokerage. Τα έσοδα από τα σταθερά εισοδήματα (fixed income) κατέγραψαν επίσης άνοδο 7%, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Reuters.

Η δραστηριότητα prime brokerage στη Wall Street ωφελήθηκε σημαντικά από την άνοδο των αποτιμήσεων των εταιρειών σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, γεγονός που ενίσχυσε τη ζήτηση για υπηρεσίες χρηματοδότησης, διαχείρισης κινδύνου και εκκαθάρισης συναλλαγών από θεσμικούς επενδυτές και hedge funds.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η JPMorgan ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,23 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Το μέγεθος αυτό ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street, οι οποίες έκαναν λόγο για κέρδη 5 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Σχολιάζοντας τις οικονομικές συνθήκες, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζέιμι Ντίμον, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Όπως δήλωσε, «η αμερικανική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική». Αν και αναγνώρισε ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, σημείωσε ότι οι συνθήκες δεν δείχνουν να επιδεινώνονται σημαντικά, ενώ τόνισε ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να δαπανούν και οι επιχειρήσεις παραμένουν σε γενικές γραμμές υγιείς.

Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη θέση της JPMorgan ως κυρίαρχου παίκτη στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, με ισχυρή ανθεκτικότητα σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και έντονης μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.