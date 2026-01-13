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Σε αναβρασμό η Γαλλία: Η τύχη της Λεπέν και ο φόβος των Βρυξελλών
Ειδήσεις
16:12 - 13 Ιαν 2026

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Η τύχη της Λεπέν και ο φόβος των Βρυξελλών

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς το νέο έτος ξεκινά στη Γαλλία, η πολιτική σκηνή μοιάζει γνώριμα ταραγμένη: οι πολιτικοί συγκρούονται για τα δημόσια οικονομικά, οι αγρότες διαδηλώνουν στα Ηλύσια Πεδία και η Μαρίν Λεπέν κυριαρχεί και πάλι στα πρωτοσέλιδα. Plus ça change, όπως λένε και στο Παρίσι.

Σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο της χώρας, παρισινό δικαστήριο αρχίζει σήμερα να εξετάζει την έφεση της Λεπέν κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση. Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού είχε καταδικαστεί πέρυσι για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η απόφαση θα κρίνει αν η Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Αν η έφεση απορριφθεί, το χρίσμα του κόμματος αναμένεται να περάσει στον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά, επίσης ευρωβουλευτή. Η ετυμηγορία του Εφετείου του Παρισιού αναμένεται έως το καλοκαίρι.

Οι προεδρικές εκλογές του 2027 απασχολούν έντονα και τις Βρυξέλλες. Το ενδεχόμενο μία από τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ να εκλέξει εθνικιστή πρόεδρο προκαλεί ανησυχία, με την Ένωση να επιδιώκει να «κλειδώσει» κρίσιμες αποφάσεις — όπως η διεύρυνση και ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός — πριν από την αναμέτρηση του Απριλίου 2027, την οποία αρκετοί θεωρούν ότι το κόμμα της Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει.

Ακόμη πιο άμεση είναι, ωστόσο, η ανησυχία για την κατάσταση της γαλλικής οικονομίας. Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 — ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος — επανεκκινούν σήμερα στην Εθνοσυνέλευση, σε κλίμα ανανεωμένης πολιτικής έντασης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εθνικός Συναγερμός και η αριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία» ζήτησαν ψήφο εμπιστοσύνης, μετά τη συμφωνία της ΕΕ για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Mercosur, παρά τις αντιρρήσεις της Γαλλίας και άλλων κρατών. Ως απάντηση, εξαγριωμένοι αγρότες βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους του Παρισιού.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έστειλε σαφές μήνυμα για το διακύβευμα, προειδοποιώντας ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αν οι πολιτικοί του αντίπαλοι ρίξουν την κυβέρνηση. Κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν η κυβέρνηση — που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία — θα προσφύγει στο Άρθρο 49.3 του Συντάγματος, παρακάμπτοντας την ψηφοφορία στη Βουλή.

Στόχος της είναι να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αναμένεται να εκτιναχθεί στο 120% του ΑΕΠ έως το 2027. Με μόλις δύο μήνες να απομένουν έως τις δημοτικές εκλογές, οι επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή πώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα ξεμπλέξει από το δημοσιονομικό και πολιτικό της κουβάρι.

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