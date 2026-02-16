ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει την τριετή αδράνεια της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές
Υγεία
10:58 - 16 Φεβ 2026

ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει την τριετή αδράνεια της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την παρατεταμένη αδράνεια της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, η οποία αποτελεί τον ανώτατο μηχανισμό ελέγχου για την προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ με επιστολή της στο υπουργείο Υγείας.

Όπως επισημαίνουν και οι Σύλλογοι Ληπτών Υπηρεσιών, Οικογενειών, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Πολιτών στην Ανοιχτή Επιστολή τους, η συγκεκριμένη Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει και να ελέγχει θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων, οι συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η αμφισβήτηση της ακούσιας νοσηλείας στο δικαστήριο, η πρόσβαση σε αρχεία και νομική συμβουλή κ.λπ.

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των συλλογικών φορέων και ότι θα διασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη παραμένει ανενεργή για περισσότερο από τρία χρόνια, από την τελευταία συγκρότησή της τον Σεπτέμβριο του 2022!

Ταυτόχρονα, η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία εμφανίζεται αποδυναμωμένη σε επίπεδο ουσιαστικών θεσμικών εγγυήσεων, παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που έχει τεθεί προς διασφάλισή τους.

Η ΕΣΑμεΑ απαιτεί:

  • Άμεση επανενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές και πλήρη λειτουργία της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ

  • Σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε νομό της χώρας

  • Ουσιαστικό και ανεξάρτητο έλεγχο των ακούσιων νοσηλειών σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, με πλήρη διαφάνεια και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων

  • Τήρηση των δημόσιων δεσμεύσεων του υπουργείου για ισότιμη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS έναντι τιμήματος €2,66 εκατ.
Ανακοινώσεις

QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS έναντι τιμήματος €2,66 εκατ.

Ευρωαγορές: Θετικό άνοιγμα στον απόηχο της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Θετικό άνοιγμα στον απόηχο της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου

Το πολιτικό μήνυμα της Gen Z: Η ανοχή στην αναποτελεσματικότητα και στη διαφθορά έχει εξαντληθεί
Πολιτική

Το πολιτικό μήνυμα της Gen Z: Η ανοχή στην αναποτελεσματικότητα και στη διαφθορά έχει εξαντληθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του
Πολιτική

Ζαχαράκη: Αξιόπιστο σύστημα οι Πανελλαδικές, αλλά έχει φτάσει στα όριά του

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό
Υγεία

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ