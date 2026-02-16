ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει την τριετή αδράνεια της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Την παρατεταμένη αδράνεια της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, η οποία αποτελεί τον ανώτατο μηχανισμό ελέγχου για την προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ με επιστολή της στο υπουργείο Υγείας.

Όπως επισημαίνουν και οι Σύλλογοι Ληπτών Υπηρεσιών, Οικογενειών, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Πολιτών στην Ανοιχτή Επιστολή τους, η συγκεκριμένη Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει και να ελέγχει θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων, οι συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η αμφισβήτηση της ακούσιας νοσηλείας στο δικαστήριο, η πρόσβαση σε αρχεία και νομική συμβουλή κ.λπ.

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των συλλογικών φορέων και ότι θα διασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη παραμένει ανενεργή για περισσότερο από τρία χρόνια, από την τελευταία συγκρότησή της τον Σεπτέμβριο του 2022!

Ταυτόχρονα, η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία εμφανίζεται αποδυναμωμένη σε επίπεδο ουσιαστικών θεσμικών εγγυήσεων, παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που έχει τεθεί προς διασφάλισή τους.

Η ΕΣΑμεΑ απαιτεί: