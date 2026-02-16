ΕΣΑμεΑ: Καταγγέλλει την τριετή αδράνεια της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Όπως επισημαίνουν και οι Σύλλογοι Ληπτών Υπηρεσιών, Οικογενειών, Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και Πολιτών στην Ανοιχτή Επιστολή τους, η συγκεκριμένη Επιτροπή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομοθεσία, έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει και να ελέγχει θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων, οι συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η αμφισβήτηση της ακούσιας νοσηλείας στο δικαστήριο, η πρόσβαση σε αρχεία και νομική συμβουλή κ.λπ.
Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των συλλογικών φορέων και ότι θα διασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη παραμένει ανενεργή για περισσότερο από τρία χρόνια, από την τελευταία συγκρότησή της τον Σεπτέμβριο του 2022!
Ταυτόχρονα, η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία εμφανίζεται αποδυναμωμένη σε επίπεδο ουσιαστικών θεσμικών εγγυήσεων, παρά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που έχει τεθεί προς διασφάλισή τους.
Η ΕΣΑμεΑ απαιτεί:
Άμεση επανενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές και πλήρη λειτουργία της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ
Σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε νομό της χώρας
Ουσιαστικό και ανεξάρτητο έλεγχο των ακούσιων νοσηλειών σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, με πλήρη διαφάνεια και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Τήρηση των δημόσιων δεσμεύσεων του υπουργείου για ισότιμη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν