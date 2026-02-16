QnR: Εξαγορά του 51% της MTIS έναντι τιμήματος €2,66 εκατ.

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος QnR, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής υψηλής προστιθέμενης αξίας, γνωστοποίησε τη Δευτέρα (16/2) ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας MTIS S.A.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.663.958 ευρώ και θα καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους 1.331.979 ευρώ η καθεμία (καταβλητέες η 1η με την υπογραφή και η 2η το 2027 με την δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων).

Βάση Αποτίμησης

Η αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας βασίστηκε σε επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας που υποβλήθηκε κατά τη φάση του οικονομικού και νομικού ελέγχου, το οποίο αξιολογήθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου QnR.

Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με χρήση δύο μεθοδολογιών:

- Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF), με βάση τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές και προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο κάθε εταιρείας.

- Μέθοδος Πολλαπλασιαστών (Multiples), με εφαρμογή τριών διαφορετικών υποπολλαπλασιαστών, ανάλογα με τη φύση και το στάδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας.

Τα βασικά δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη περιλαμβάνουν:

- Ιστορικά και προβλεπόμενα στοιχεία κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας

- Κατάσταση καθαρής θέσης και καθαρού ταμείου (Net Cash)

- Ετήσιες μεταβολές κεφαλαίου κίνησης Η τελική αποτίμηση προέκυψε από τη συνεκτίμηση των δύο μεθόδων. Η MTIS για το 1ο εξαμηνο 2025 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1.036.760€ και EBITDA 320.430€.

Η MTIS δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Για το δωδεκάμηνο του 2024 κατέγραψε τα παρακάτω μεγέθη:

Δομή Τιμήματος

Τα συμφωνηθέντα τιμήματα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη δομή και τους μηχανισμούς πληρωμής:

- Πάγιο τίμημα: Καταβλήθηκε το 50% κατά την υπογραφή εντός του 2026 για το ποσοστό εξαγοράς.

- Πληρωμές σε μεταγενέστερο χρόνο (Deferred payments): το υπόλοιπο 50% του τιμήματος θα καταβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2027 με την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.

- Συμπληρωματικά τιμήματα (Earn-out): Προβλέπεται μία επιπλέον πληρωμή βάσει επίτευξης στόχων κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

- Αναπροσαρμογές τιμήματος: Σε περιπτώσεις εξόδου μειοψηφίας, το τίμημα για το υπόλοιπο ποσοστό διαμορφώνεται βάσει επίτευξης στόχων.

- Δικαιώματα εξόδου (Put/Call): Προβλέπεται δικαίωμα (option) εξαγοράς υπολοίπου ποσοστού.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των συναλλαγών γίνεται εξ ολοκλήρου από ταμειακά διαθέσιμα.

Πίνακας Σύνοψης Τιμημάτος Εξαγοράς:

Πληροφορίες για την εξαγοραζόμενη εταιρεία

Μετοχική σύνθεση και Διοίκηση της εξαγοράζουσας πριν και μετά τις συναλλαγές

Δεν επήλθαν αλλαγές ούτε στην μετοχική σύνθεση ούτε στην διοίκηση της QnR λόγω των συναλλαγών, έως και την ημερομηνία του παρόντος.

Επιπτώσεις στην οικονομική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας και του ομίλου – Βασικά οικονομικά μεγέθη της εξαγοράζουσας και των εξαγοραζόμενων

Στρατηγική σημασία της επένδυσης: Έμφαση σε dual-use και defence-tech

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η MTIS είναι διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλιακή τεχνολογία και την αμυντική τεχνολογία (defence-tech), με εφαρμογές διττής χρήσης (dual-use) που εξυπηρετούν τόσο εμπορικές όσο και επιχειρησιακές/κρατικές ανάγκες. Διαθέτει παρουσία και τεχνογνωσία σε τομείς όπως άμυνα & ασφάλεια, θαλάσσια επιτήρηση και επιχειρησιακή επίγνωση, πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κρίσιμες υποδομές.

Κεντρικό στοιχείο της τεχνολογικής της πρότασης αποτελεί το i-Platform©, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα με αρθρωτή αρχιτεκτονική και ανοιχτή δομή, που ενσωματώνει τεχνολογίες IoT, AI και Big Data. Το i-Platform© υποστηρίζει ασφαλή απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, προγνωστική ανάλυση, ρόλο-βασισμένο περιβάλλον χρήστη, μηχανισμούς ειδοποιήσεων/KPIs και προηγμένες δυνατότητες αναφορών/BI, εξυπηρετώντας κρίσιμες απαιτήσεις dual- use/defence-tech (π.χ. ανθεκτικότητα, διαλειτουργικότητα, αξιοπιστία και ασφαλής διαχείριση δεδομένων).

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Ομίλου QnR σε λύσεις marine-related, high-reliability και dual-use τεχνολογιών, δημιουργώντας προοπτικές ουσιαστικών τεχνολογικών και εμπορικών συνεργειών σε έργα που συνδυάζουν αισθητήρες, πλατφόρμες δεδομένων, analytics και τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητες αξιοποίησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της QNR, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στη MTIS αποτελεί στρατηγική επένδυση σε τεχνολογία υψηλής αξιοπιστίας, με ισχυρό dual-use προσανατολισμό και ξεκάθαρο defence-tech αποτύπωμα. Η ναυτιλία, ως ένας από τους πλέον καθοριστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, απαιτεί λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με τη MTIS, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν τη ναυτιλιακή τεχνολογία με εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.