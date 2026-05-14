ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό
Υγεία
11:08 - 14 Μάι 2026

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό

Νικόλας Μπεγέτης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσω σχετικής του ανακοίνωσης σήμερα (14/5), το Σωματείο των Εργαζομένων στον ΕΟΔΥ ασκεί κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τον επικοινωνιακό τρόπο διαχείρισής του στο ζήτημα της στελέχωσης των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το αρμόδιο υπουργείο προσπαθεί να στελεχώσει τις ΚΟΜΥ με το ήδη μειωμένο προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάνοντας μάλιστα λόγο για μία πρακτική που έχει συστηματικά και όχι αποσπασματικά χαρακτηριστικά.

Παραθέτοντας σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνει τη σημαντική μείωση που έχει επέλθει στο προσωπικό σε Κέντρα Υγείας, Τοπικά Ιατρεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας, «φωτογραφίζοντας» για αυτό τις πολιτικές που ακολουθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παράλληλα όμως, οι εργαζόμενοι «κρούουν τον κώδωνα» και για το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για περίπου 940 εργαζόμενους των ΚΟΜΥ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το Υπουργείο Υγείας τη μονιμοποίηση των εργαζομένων των ΚΟΜΥ, καθώς επίσης και την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού προκειμένου ο ρόλος τους για τους ασθενείς να είναι αποτελεσματικότερος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων του ΕΟΔΥ

Να στελεχωθούν άμεσα οι ΚΟΜΥ του Ε.Ο.Δ.Υ. με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας!

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη 2η ΤΟΜΥ Ζωγράφου,που αναδείχθηκε και από τις ίδιες τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους εκεί, αποδεικνύεται η πραγματική κατάσταση πίσω από την προσπάθεια της Αναπλ. Υπουργού να παρουσιάσει ως περίπου προσωπικό έργο την ύπαρξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, για ακόμα μια φορά ζητείται από γενικούς γιατρούς ή παθολόγους να «επιστρατευθούν» προκειμένου να συμμετάσχουν στα συνεργεία των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.

Έχουμε πλήρη γνώση, ότι η τακτική αυτή είναι επαναλαμβανόμενη και δεν πρόκειται για κάποια εξαίρεση. Να ζητάνε δηλαδή από τις δομές της ΠΦΥ που οι ίδιοι έχουν ξεχαρβαλώσει, γιατρούς που θα συμβάλλουν στις δράσεις των ΚΟΜΥ.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη 2η ΤΟΜΥ Ζωγράφου, που την προηγούμενη γιατρό την εξανάγκασαν σε παραίτηση (αφού για να καλύψει κενά την είχαν εξαναγκάσει να πηγαινοέρχεται στο Κ.Υ. Λαυρίου), αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετακινημένοι 2 γιατροί από το Κ.Υ. Ζωγράφου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κοινότητα (2000 εγγεγραμμένοι ασθενείς ανά γιατρό).

Από αυτούς έρχεται το Υπ. Υγείας να στείλει τη μια γιατρό σε δράση, με τους ίδιους τους εργαζόμενους εκεί να αποκαλύπτουν το θέμα και τη δυσαρέσκεια που αυτό θα προκαλέσει στους πολίτες. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν έρθει σε γνώση μας και από άλλες δομές της Αττικής, αλλά και της Ελλάδας! Κλείνουμε μια τρύπα, για να παρουσιάσουμε ένα έργο βιτρίνα, ανοίγοντας μια άλλη δηλαδή!

Άλλωστε τα δικά τους στοιχεία καταδεικνύουν την άθλια συνολικά κατάσταση που έχουν φέρει την Πρωτοβάθμια Υγεία η κα Υπουργός και οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνολικά.

Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός γιατρών και νοσηλευτών στα Τοπικά Ιατρεία, ΤοΜΥ, Κέντρα Υγείας και λοιπές δομές υγείας έχει μειωθεί χαρακτηριστικά:
Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2023 1η ΥΠΕ: 1149 γιατροί, 843 νοσηλευτές, 861 προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων.

Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2024 1η ΥΠΕ: 1061 γιατροί (-7,66%), 758 νοσηλευτές (-10,08%), 832 (-3,37%) προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων. Η αντίστοιχη μείωση του ιατρικού προσωπικού στα Κ.Υ. της Αττικής για τις ίδιες χρονιές φτάνει το 9,26% (από 1350 σε 1225 ιατροί), ενώ από το 2021 η μείωση φτάνει στο 18,5%!

Από αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα ΠΦΥ επιχειρούν να εξασφαλίσουν γιατρούς για τις Κ.ΟΜ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. προκειμένου στο φόντο της επερχόμενης εκλογικής μάχης να μπορούν να παρουσιάζουν “έργο”, στα κανάλια, στις εφημερίδες κλπ. Φυσικά κανείς δε λέει τι γίνεται μετά την προληπτική εξέταση και τη διάγνωση σε οποιαδήποτε άνθρωπο, που η συνέχεια της αντιμετώπισης της φυσικά αποτελούν ατομική υπόθεση του κάθε ασθενούς.

Να τρέχει πχ σε κάποιο 20 Κ.Υ. της Αν. Μακεδονίας - Θράκης, τα 11 της Δ. Μακεδονίας, τα 20 της Ηπείρου κλπ. τα οποία βρίσκονται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα απ’ τα χωριά, γνωρίζοντας τη συγκεκριμένη κατάσταση που εκεί θα συναντήσει ή στην πιθανώς ανύπαρκτη δομή κάποιου νησιού!

Παράλληλα, υπογραμμίζουμε ότι οι περίπου 940 εργαζόμενοι με συμβάσεις ΚΟΜΥ στον Ε.Ο.Δ.Υ., είναι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2026!
Κατάσταση η οποία διαιωνίζεται για πάνω από 5 χρόνια πλέον. Με την ανασφάλεια να είναι μόνιμη!

Προφανώς η σύνδεση του κάθε Κέντρου Υγείας με την κοινότητα, τη γειτονιά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, δεδομένη και ο βασικός του ρόλος στο σύστημα υγείας. Με τακτικές επισκέψεις κατ’ οίκον για όσους το έχουν ανάγκη, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εξασφαλίζοντας τη σταθερή παρακολούθηση των περιστατικών, με την ευθύνη διεξαγωγής εμβολιασμών, ενημερώσεων στα σχολεία, προγεννητικών ελέγχων, γνώση των χώρων δουλειάς της γειτονιάς και των επαγγελματικών ασθενειών και κινδύνων που προκύπτουν από αυτές. Με δομές πρωτοβάθμιας πλήρως στελεχωμένες με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό με Κέντρα Υγείας που δε θα έχουν μόνο φρεσκοβαμμένα ντουβάρια, αλλά θα είναι ενταγμένα σε ένα ενιαίο υγειονομικό σχέδιο παρέμβασης και πυρήνας τους. Σ’ έναν τέτοιο σύστημα οι ΚΟΜΥ, πλήρως ενταγμένες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα μπορούν να παίξουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τον ρόλο τους.

Είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Εδώ και τώρα:
- Να μονιμοποιηθούν όλοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στις ΚΟΜΥ!
- Να προσληφθεί μόνιμο ιατρικό προσωπικό για τις ΚΟΜΥ ώστε να μην μετακινούνται
ιατροί από δομές της ΠΦΥ που πραγματικά υπάρχει ανάγκη!
- Να υπάρχει μόνιμη και οργανική σύνδεση των ΚΟΜΥ με αντίστοιχα Κέντρα Υγείας και δομές Υγείας, που σταθερά από κοινού θα υλοποιείται σχέδιο παρέμβασης στην κοινότητα!
- Να στελεχωθούν οι δομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανελλαδικά, με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.Πρώτα και κύρια με μονιμοποίηση των χιλιάδων εργαζομένων που βρίσκονται εκεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ελαστικές μορφές απασχόλησης! Ώστε να είναι δυνατή η πραγματική συνέχεια στην υγειονομική περίθαλψη του κάθε ανθρώπου που το έχει ανάγκη μετά τον προληπτικό έλεγχο και όχι αυτή να αποτελεί “ατομική” ευθύνη και υπόθεση!».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 11:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα

Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση
Σχόλια Αγοράς

Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία
Demo

Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης για υπέρταση και καρκίνο
Υγεία

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης για υπέρταση και καρκίνο

Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας ως διακριτή φαρμακευτική δαπάνη
Πολιτική

Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας ως διακριτή φαρμακευτική δαπάνη

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο
Υγεία

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ