Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ: Ζητά την άμεση στελέχωση των ΚΟΜΥ με μόνιμο προσωπικό

Μέσω σχετικής του ανακοίνωσης σήμερα (14/5), το Σωματείο των Εργαζομένων στον ΕΟΔΥ ασκεί κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τον επικοινωνιακό τρόπο διαχείρισής του στο ζήτημα της στελέχωσης των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το αρμόδιο υπουργείο προσπαθεί να στελεχώσει τις ΚΟΜΥ με το ήδη μειωμένο προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάνοντας μάλιστα λόγο για μία πρακτική που έχει συστηματικά και όχι αποσπασματικά χαρακτηριστικά.

Παραθέτοντας σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνει τη σημαντική μείωση που έχει επέλθει στο προσωπικό σε Κέντρα Υγείας, Τοπικά Ιατρεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας, «φωτογραφίζοντας» για αυτό τις πολιτικές που ακολουθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παράλληλα όμως, οι εργαζόμενοι «κρούουν τον κώδωνα» και για το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για περίπου 940 εργαζόμενους των ΚΟΜΥ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το Υπουργείο Υγείας τη μονιμοποίηση των εργαζομένων των ΚΟΜΥ, καθώς επίσης και την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού προκειμένου ο ρόλος τους για τους ασθενείς να είναι αποτελεσματικότερος.

Να στελεχωθούν άμεσα οι ΚΟΜΥ του Ε.Ο.Δ.Υ. με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας!

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη 2η ΤΟΜΥ Ζωγράφου,που αναδείχθηκε και από τις ίδιες τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους εκεί, αποδεικνύεται η πραγματική κατάσταση πίσω από την προσπάθεια της Αναπλ. Υπουργού να παρουσιάσει ως περίπου προσωπικό έργο την ύπαρξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, για ακόμα μια φορά ζητείται από γενικούς γιατρούς ή παθολόγους να «επιστρατευθούν» προκειμένου να συμμετάσχουν στα συνεργεία των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.

Έχουμε πλήρη γνώση, ότι η τακτική αυτή είναι επαναλαμβανόμενη και δεν πρόκειται για κάποια εξαίρεση. Να ζητάνε δηλαδή από τις δομές της ΠΦΥ που οι ίδιοι έχουν ξεχαρβαλώσει, γιατρούς που θα συμβάλλουν στις δράσεις των ΚΟΜΥ.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη 2η ΤΟΜΥ Ζωγράφου, που την προηγούμενη γιατρό την εξανάγκασαν σε παραίτηση (αφού για να καλύψει κενά την είχαν εξαναγκάσει να πηγαινοέρχεται στο Κ.Υ. Λαυρίου), αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετακινημένοι 2 γιατροί από το Κ.Υ. Ζωγράφου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κοινότητα (2000 εγγεγραμμένοι ασθενείς ανά γιατρό).

Από αυτούς έρχεται το Υπ. Υγείας να στείλει τη μια γιατρό σε δράση, με τους ίδιους τους εργαζόμενους εκεί να αποκαλύπτουν το θέμα και τη δυσαρέσκεια που αυτό θα προκαλέσει στους πολίτες. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν έρθει σε γνώση μας και από άλλες δομές της Αττικής, αλλά και της Ελλάδας! Κλείνουμε μια τρύπα, για να παρουσιάσουμε ένα έργο βιτρίνα, ανοίγοντας μια άλλη δηλαδή!

Άλλωστε τα δικά τους στοιχεία καταδεικνύουν την άθλια συνολικά κατάσταση που έχουν φέρει την Πρωτοβάθμια Υγεία η κα Υπουργός και οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνολικά.

Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός γιατρών και νοσηλευτών στα Τοπικά Ιατρεία, ΤοΜΥ, Κέντρα Υγείας και λοιπές δομές υγείας έχει μειωθεί χαρακτηριστικά:

Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2023 1η ΥΠΕ: 1149 γιατροί, 843 νοσηλευτές, 861 προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων.

Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2024 1η ΥΠΕ: 1061 γιατροί (-7,66%), 758 νοσηλευτές (-10,08%), 832 (-3,37%) προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων. Η αντίστοιχη μείωση του ιατρικού προσωπικού στα Κ.Υ. της Αττικής για τις ίδιες χρονιές φτάνει το 9,26% (από 1350 σε 1225 ιατροί), ενώ από το 2021 η μείωση φτάνει στο 18,5%!

Από αυτό το ξεχαρβαλωμένο σύστημα ΠΦΥ επιχειρούν να εξασφαλίσουν γιατρούς για τις Κ.ΟΜ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. προκειμένου στο φόντο της επερχόμενης εκλογικής μάχης να μπορούν να παρουσιάζουν “έργο”, στα κανάλια, στις εφημερίδες κλπ. Φυσικά κανείς δε λέει τι γίνεται μετά την προληπτική εξέταση και τη διάγνωση σε οποιαδήποτε άνθρωπο, που η συνέχεια της αντιμετώπισης της φυσικά αποτελούν ατομική υπόθεση του κάθε ασθενούς.

Να τρέχει πχ σε κάποιο 20 Κ.Υ. της Αν. Μακεδονίας - Θράκης, τα 11 της Δ. Μακεδονίας, τα 20 της Ηπείρου κλπ. τα οποία βρίσκονται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα απ’ τα χωριά, γνωρίζοντας τη συγκεκριμένη κατάσταση που εκεί θα συναντήσει ή στην πιθανώς ανύπαρκτη δομή κάποιου νησιού!

Παράλληλα, υπογραμμίζουμε ότι οι περίπου 940 εργαζόμενοι με συμβάσεις ΚΟΜΥ στον Ε.Ο.Δ.Υ., είναι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2026!

Κατάσταση η οποία διαιωνίζεται για πάνω από 5 χρόνια πλέον. Με την ανασφάλεια να είναι μόνιμη!

Προφανώς η σύνδεση του κάθε Κέντρου Υγείας με την κοινότητα, τη γειτονιά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, δεδομένη και ο βασικός του ρόλος στο σύστημα υγείας. Με τακτικές επισκέψεις κατ’ οίκον για όσους το έχουν ανάγκη, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εξασφαλίζοντας τη σταθερή παρακολούθηση των περιστατικών, με την ευθύνη διεξαγωγής εμβολιασμών, ενημερώσεων στα σχολεία, προγεννητικών ελέγχων, γνώση των χώρων δουλειάς της γειτονιάς και των επαγγελματικών ασθενειών και κινδύνων που προκύπτουν από αυτές. Με δομές πρωτοβάθμιας πλήρως στελεχωμένες με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό με Κέντρα Υγείας που δε θα έχουν μόνο φρεσκοβαμμένα ντουβάρια, αλλά θα είναι ενταγμένα σε ένα ενιαίο υγειονομικό σχέδιο παρέμβασης και πυρήνας τους. Σ’ έναν τέτοιο σύστημα οι ΚΟΜΥ, πλήρως ενταγμένες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα μπορούν να παίξουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τον ρόλο τους.

Είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Εδώ και τώρα:

- Να μονιμοποιηθούν όλοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στις ΚΟΜΥ!

- Να προσληφθεί μόνιμο ιατρικό προσωπικό για τις ΚΟΜΥ ώστε να μην μετακινούνται

ιατροί από δομές της ΠΦΥ που πραγματικά υπάρχει ανάγκη!

- Να υπάρχει μόνιμη και οργανική σύνδεση των ΚΟΜΥ με αντίστοιχα Κέντρα Υγείας και δομές Υγείας, που σταθερά από κοινού θα υλοποιείται σχέδιο παρέμβασης στην κοινότητα!

- Να στελεχωθούν οι δομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανελλαδικά, με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.Πρώτα και κύρια με μονιμοποίηση των χιλιάδων εργαζομένων που βρίσκονται εκεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ελαστικές μορφές απασχόλησης! Ώστε να είναι δυνατή η πραγματική συνέχεια στην υγειονομική περίθαλψη του κάθε ανθρώπου που το έχει ανάγκη μετά τον προληπτικό έλεγχο και όχι αυτή να αποτελεί “ατομική” ευθύνη και υπόθεση!».