Ευρωαγορές: Θετικό άνοιγμα στον απόηχο της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου
Χρηματιστήρια
10:48 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωαγορές ανοίγουν με άνοδο τη Δευτέρα (16/2), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα βασικά συμπεράσματα από τη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,33% στις 619,76 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους στην περιοχή να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει μικρή άνοδο 0,14% στις 10,461.20 μονάδες, ενώ ο DAX της Γερμανίας ενισχύεται επίσης κατά 0,28% στις 24,974.20 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC παρουσιάζει αύξηση 0,24% στις 8,331.28 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, άνοδο καταγράφει ο ισπανικός IBEX κατά 0,84% στις 17,820.42 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ιταλικός MIB ενισχυόμενος κατλα 0,34% στις 45,383.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άμυνα βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι επανέλαβαν την ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, με στόχο την επιτάχυνση της στρατηγικής αυτονομίας της ηπείρου, ενώ έγινε και συζήτηση για τη δημιουργία κοινής πυρηνικής ασπίδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υιοθέτησε σαφώς πιο συμφιλιωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους στην ομιλία του το Σάββατο (14/2), ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναγνώρισε ένα «βαθύ ρήγμα» στη διατλαντική σχέση, προειδοποιώντας ότι η μεταπολεμική, βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη «δεν υπάρχει πλέον». Μιλώντας επίσης στη Διάσκεψη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027 και τόνισε πως θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η πολυεθνική εταιρεία εξόρυξης και μετάλλων BHP Group πρόκειται να ενημερώσει τους επενδυτές για τα οικονομικά της μεγέθη τη Δευτέρα. Οι Airbus, Nestlé και Renault συγκαταλέγονται στις εταιρείες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, σημειώνεται ότι οι χρηματιστηριακές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Presidents’ Day.

