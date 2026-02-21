Θεμιστοκλέους για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Αυτό που είδαμε είναι φασισμός

Σφοδρή κριτική κατά των συμμετεχόντων στα επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, εξαπέλυσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Ο ίδιος περιέγραψε τα γεγονότα και υπογράμμισε την ανάγκη παρέμβασης της αστυνομίας.

«Αυτό που βλέπουμε είναι φασισμός. Χωρίς αστερίσκο, χωρίς καμία υποσημείωση», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος σε ομάδα 60–70 ατόμων που προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης. «Υπήρχε βία κατά του υπουργού», προσέθεσε, σημειώνοντας: «Προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Η ερώτηση είναι τι ήθελαν να κάνουν; Να παραδώσουμε τον Γεωργιάδη και να πάρουμε το πτώμα του μετά από δύο ώρες;».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν πρόκειται για γενικευμένη αντίδραση των υγειονομικών, ο υφυπουργός υπογράμμισε: «Δεν είναι οι γιατροί – Είναι συγκεκριμένες μονάδες. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα άτομα που επιτελούν συγκεκριμένο σκοπό». Παράλληλα σημείωσε ότι η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών παραμένει χαμηλή.

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για «άκρα» που «έχουν χάσει το αφήγημά τους επειδή για πρώτη φορά γίνεται έργο στα νοσοκομεία». Σχετικά με την κριτική που δέχθηκε ο υπουργός για την ισχυρή αστυνομική παρουσία, ο υφυπουργός επισήμανε: «Άλλο η πολιτική διαφωνία και άλλο η βία. Είναι κατάλυση της δημοκρατίας το να μην μπορεί κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο».

Παρεμβάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο:

Δημιουργία νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Μετατροπή του παλαιού ΤΕΠ σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

Ανακαίνιση χειρουργείων ηλικίας άνω των 40 ετών

Ανέφερε ότι απορρίπτονται οι καταγγελίες περί προβλημάτων στατικότητας ή εγκαταλελειμμένων πτερύγων.

Ράντζα και σχέδιο αποσυμφόρησης

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το Αττικόν, εμφανίζονται ακόμη ράντζα, εκτιμώντας ότι η πλήρης αντιμετώπιση θα απαιτήσει 12–18 μήνες. Σημείωσε ότι εφαρμόζονται παρεμβάσεις με αξιοποίηση άλλων δομών, όπως το Λοιμωδών και το ΝΙΜΙΤΣ, ενώ στον Ευαγγελισμό δεν έχουν εμφανιστεί ράντζα τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως τόνισε: «Υπάρχει σχέδιο. Δεν λύνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη».

Δωρεές και ενίσχυση ΕΣΥ

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στις μεγάλες δωρεές προς το ΕΣΥ από ιδρύματα και ιδιώτες, όπως τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ωνάση, σημειώνοντας: «Το ότι έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε κατά πολύ τις δωρεές πρέπει να μας πιστωθεί», προσθέτοντας ότι έχει περιοριστεί η γραφειοκρατία που στο παρελθόν καθυστερούσε την αξιοποίησή τους.

Αναμονές στα ΤΕΠ και «βραχιολάκι»

Σχετικά με τους χρόνους αναμονής, ο υφυπουργός δήλωσε ότι από μέσο όρο 9 ωρών, η αναμονή μειώθηκε σε 4,5 ώρες, παρά τη χειμερινή αύξηση προσέλευσης λόγω γρίπης. Η βελτίωση αποδίδεται στην ενίσχυση προσωπικού, στην εφαρμογή ψηφιακού συστήματος διαλογής («βραχιολάκι») και στην αναβάθμιση υποδομών. «Η εικόνα δεν είναι ιδανική, αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη», κατέληξε.