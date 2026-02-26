Ημέρα Φροντιστή 2026: Η άνοια αφορά 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες

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Σήμερα στη χώρα μας 250.000 άτομα ζούν με άνοια και 350.000 άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (προστάδιο της άνοιας). Αν συνυπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή με άνοια επηρεάζεται σημαντικά η ζωή 2-3 τουλάχιστον φροντιστών - μελών της οικογένειας, αντιλαμβανόμαστε ότι η άνοια αφορά 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες.

Επί των ημερών μας, μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει στον τομέα της άνοιας με την έλευση των νέων αιτιολογικών θεραπειών της νόσου Alzheimer. Τα μονοκλωνικά αντισώματα στοχεύουν το β-αμυλοειδές στον εγκέφαλο των ασθενών και υπόσχονται αποτελεσματική επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Η Alzheimer Disease International (ADI), ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός για την άνοια, παρουσίασε φέτος έκθεση αφιερωμένη στην αποκατάσταση στην άνοια. Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αποτύπωση στοιχείων, αλλά μια τεκμηριωμένη πρόσκληση για πολιτισμική και συστημική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε την άνοια — με έμφαση στη διατήρηση της λειτουργικότητας, της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, με αφορμή την Ημέρα Φροντιστή Ατόμων με Άνοια, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διοργανώνει ολοήμερη επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα ζωής στην άνοια: Η δύναμη της αποκατάστασης».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και θα χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη:

Πρωινό πρόγραμμα (για επαγγελματίες υγείας - γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, γυμναστές, κ.ά.):

Περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις στην άνοια, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και φροντίδας.

Απογευματινό πρόγραμμα (για οικογενειακούς φροντιστές- μέλη οικογενειών πασχόντων ):

Ειδικά σχεδιασμένο για μέλη οικογενειών που φροντίζουν άτομα με άνοια, το πρόγραμμα συνδυάζει ομιλίες και πρακτική καθοδήγηση για την κατ’ οίκον αποκατάσταση. Μέσα από παραδείγματα, ασκήσεις και διαδραστική συμμετοχή, οι φροντιστές θα αποκτήσουν εφαρμόσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων που φροντίζουν — σε όλα τα στάδια της νόσου.

Η ημερίδα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο γνώσης, ενδυνάμωσης και συνεργασίας για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας της άνοιας, προωθώντας μια προσέγγιση που δίνει έμφαση όχι μόνο στη διαχείριση της νόσου, αλλά κυρίως στη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 2107013271 ή ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/aE7NREBALV3GDUKP8

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ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2026: Ποιότητα ζωής στην άνοια: Η δύναμη της αποκατάστασης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00-14:30 Σεμινάρια για Επαγγελματίες Υγείας

10:00-10:15 Χαιρετισμός / «Η αποκατάσταση στην άνοια»

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών



10:15-10:45 «Αρχές της αποκατάστασης στην άνοια»

Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος, Δρ. Γεροντολογίας, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

10:45-11:15 «Σύγχρονες προσεγγίσεις φυσικής αποκατάστασης στην άνοια»

Ελένη Δημακοπούλου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

11:15-11:45 Coffee Break

11:45-12:15 «Νοητική ενδυνάμωση και άνοια»

Νικολέτα Γερονικόλα, Νευροψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

12:15-12:45 «Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με άνοια»

Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

12:45-13:15 «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη νοητική ενδυνάμωση – Eligence Γυμναστήριο Μνήμης»

Στέλιος Παντελόπουλος - Υπεύθυνος Maggioli Greece

13:15-13:45 «Ολιστική προσέγγιση της άνοιας»

Φαίδρα Καλλίγερου, Νευρολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

13:45-14:00 «Η δύναμη της αποκατάστασης»

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

14:00-14:30 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

17:00-20:00 Σεμινάρια για Οικογενειακούς Φροντιστές Ατόμων με Άνοια

17:00-17:15 Χαιρετισμός / «Η αποκατάσταση στην άνοια»

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

17:15-17:30 Χαιρετισμοί Επισήμων

17:30-17:45 «Απολογισμός δομών ΕΣΠΑ Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 2025»

Παναγιώτα Ζώη, Ψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

17:45-18:15 «Ο ρόλος του φροντιστή στην αποκατάσταση»

Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγος, PhD, Γενική Γραμματέας Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

18:15-18:45 «Διατηρώντας τη λειτουργικότητα: Εργοθεραπεία από τους φροντιστές»

Αγγελική Τράντα, Εργοθεραπεύτρια, Υποψ.Διδάκτορας ΠαΔΑ, Τμήμα Εργοθεραπείας

Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

18:45-19:15 «Eligence - Γυμναστήριο Μνήμης»

Αντιγόνη Λεοντή, Ψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Νικολέτα Γερονικόλα, Νευροψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

19:15-19:45 «Εφαρμογές της θεωρίας διπλού έργου στην άνοια»

Ελένη Δημακοπούλου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

19:45-20:00 Συμπεράσματα, Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr ή στο 2107013271