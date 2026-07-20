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Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία
Υγεία
23:00 - 20 Ιουλ 2026

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Reporter.gr Newsroom
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Έρευνα για παγομηχανές σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης εντόπισε μικροβιολογικές αποκλίσεις σε πάνω από ένα στα πέντε δείγματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους υγιεινής.

Ένα ποτήρι με πάγο θεωρείται αυτονόητα ασφαλές για τους περισσότερους καταναλωτές. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα παγάκια που χρησιμοποιούνται σε καφέδες, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά μπορεί να αποτελέσουν εστία μικροβιακής επιβάρυνσης, όταν οι παγομηχανές δεν καθαρίζονται και δεν απολυμαίνονται σωστά.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής & Ποιότητας Πόσιμου Πάγου (ΕΕΔΥΠΠΠ), ο μολυσμένος πόσιμος πάγος δεν αποτελεί ένα θεωρητικό ενδεχόμενο, αλλά έναν πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ακόμη και σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 20:45
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