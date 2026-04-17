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Στάρμερ: Τουλάχιστον 12 χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε αμυντική αποστολή στο Ορμούζ
Ειδήσεις
18:20 - 17 Απρ 2026

Στάρμερ: Τουλάχιστον 12 χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε αμυντική αποστολή στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή (17/4) ότι περισσότερες από δώδεκα χώρες είναι έτοιμες να συνεισφέρουν πόρους σε μια αμυντική αποστολή που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.  

Η Γαλλία και η Βρετανία προήδρευσαν σε συνάντηση στο Παρίσι με 49 χώρες για να συζητήσουν τις προετοιμασίες για μια πιθανή πολυεθνική αμυντική αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Θα προχωρήσουμε με μια διάσκεψη για το στρατιωτικό σχέδιο στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής και πάνω από δώδεκα χώρες έχουν ήδη προσφερθεί να συνεισφέρουν με πόρους», δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.

«Το άνοιγμα του στενού είναι μια παγκόσμια αναγκαιότητα και μια παγκόσμια ευθύνη», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvjstudfb7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 19:06
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