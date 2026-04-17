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Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε - Μια «χάρτινη τίγρη»
Ειδήσεις
18:07 - 17 Απρ 2026

Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε - Μια «χάρτινη τίγρη»

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα οξύ ύφος τοποθετήθηκε νωρίτερα σήμερα (17/4) μέσω ανάρτησής του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, μετά τη λήξη της κρίσης δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η οποία τον ρώτησε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν υποστήριξη.

Ο ίδιος απάντησε, όπως είπε, ότι δεν απαιτείται καμία βοήθεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως τους ζήτησε «να μείνουν μακριά». Μάλιστα, με σκωπτική διάθεση πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι μόνο αν «ήθελαν απλώς να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο».

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε όταν χρειάστηκε, ενώ τη χαρακτήρισε και «χάρτινη τίγρη», αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της.

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