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Συνάντηση Γεωργιάδη - Πατούλη: Στο επίκεντρο ο μηχανισμός υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)
Υγεία
15:33 - 29 Απρ 2026

Συνάντηση Γεωργιάδη - Πατούλη: Στο επίκεντρο ο μηχανισμός υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

Reporter.gr Newsroom
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Ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων και τη διαχείριση του μηχανισμού clawback, με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των επαγγελματιών υγείας, συζητήθηκαν στη συνάντηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία του clawback, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, παρουσιάζει μείωση. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι η ρύθμιση των οφειλών προηγούμενων ετών μέσω κατανομής σε δόσεις δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούσε σε ταυτόχρονη καταβολή δύο δόσεων αντί μίας, επιβαρύνοντας τη ρευστότητα των εργαστηρίων.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι, κατόπιν συνεννόησης με το Θάνο Πετραλιά και μετά από αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγινε αποδεκτή η αλλαγή του προγράμματος πληρωμών. Συγκεκριμένα, από τον επόμενο μήνα οι δόσεις θα μετατεθούν χρονικά, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη επιβάρυνση με δύο πληρωμές clawback. Όπως τόνισε, το μέτρο αυτό αναμένεται να βελτιώσει τη ρευστότητα των εργαστηρίων και, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση του μηχανισμού, να ενισχύσει τη βιωσιμότητά τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ σημείωσε ότι το ζήτημα των επιστροφών clawback αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα τόσο για τα διαγνωστικά κέντρα, όσο και για τις κλινικές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στα εργαστήρια. Όπως ανέφερε, έγινε αποδεκτό το αίτημα για προσωρινό «πάγωμα» των αυξήσεων στις επόμενες δόσεις, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη θετική.

Παράλληλα εξέφρασε την ευχή, με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων και της πολιτείας, ο μηχανισμός clawback να καταργηθεί σταδιακά στο μέλλον.

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