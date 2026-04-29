ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Capital Clean Energy Carriers Corp: Τριμηνιαίο μέρισμα $0,15 ανά μετοχή
Ναυτιλία
15:18 - 29 Απρ 2026

Capital Clean Energy Carriers Corp: Τριμηνιαίο μέρισμα $0,15 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. ανακοίνωσε τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου.  

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2026, ενώ δικαίωμα είσπραξης θα έχουν οι μέτοχοι που είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της εταιρείας έως τις 11 Μαΐου 2026.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (Dividend Reinvestment Plan – DRIP), δίνοντας στους μετόχους τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα μερίσματά τους για την απόκτηση νέων μετοχών. Η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο τρίμηνο συμπίπτει επίσης με τις 11 Μαΐου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026
Ναυτιλία

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β&#039; τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή
Επιχειρήσεις

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ