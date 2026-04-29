Capital Clean Energy Carriers Corp: Τριμηνιαίο μέρισμα $0,15 ανά μετοχή

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. ανακοίνωσε τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2026, ενώ δικαίωμα είσπραξης θα έχουν οι μέτοχοι που είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα της εταιρείας έως τις 11 Μαΐου 2026.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (Dividend Reinvestment Plan – DRIP), δίνοντας στους μετόχους τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα μερίσματά τους για την απόκτηση νέων μετοχών. Η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο τρίμηνο συμπίπτει επίσης με τις 11 Μαΐου 2026.