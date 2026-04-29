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ifo: Οι γερμανικές εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους λόγω ενεργειακού κόστους
Ειδήσεις
15:22 - 29 Απρ 2026

ifo: Οι γερμανικές εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους λόγω ενεργειακού κόστους

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες εταιρείες στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών που υπολογίζει το ifo Institute αυξήθηκε από 25,5 μονάδες το Μάρτιο σε 31,6 μονάδες τον Απρίλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.      

«Ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει αρνητικά τη γερμανική οικονομία. Οι επιχειρήσεις πλέον μετακυλίουν όλο και περισσότερο το αυξημένο κόστος ενέργειας στους πελάτες τους», δήλωσε ο Τίμο Βολμερσχάουζερ, επικεφαλής προβλέψεων του ifo.

Στη μεταποίηση, οι προσδοκίες για αυξήσεις τιμών σημείωσαν έντονη άνοδο από 21,1 σε 34,2 μονάδες, ενώ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, από 30,6 σε 47,5 μονάδες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στη χημική βιομηχανία, όπου οι προσδοκίες εκτινάχθηκαν από 31,8 σε 61,7 μονάδες.

Αντίθετα, στις μη ενεργοβόρες επιχειρήσεις η μεταβολή ήταν περιορισμένη, από 19,2 σε 19,8 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι στους κλάδους που σχετίζονται άμεσα με τους καταναλωτές, όπως η εστίαση και το λιανικό εμπόριο, οι δείκτες δείχνουν σαφή τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών προς καταναλωτές αυξήθηκε από 27,9 σε 39,8 μονάδες.

Σύμφωνα με τον Βολμερσχάουζερ, «συνολικά, ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 3% τους επόμενους μήνες».

Στον αντίποδα, λιγότερες επιχειρήσεις που παρέχουν επιχειρηματικές υπηρεσίες σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε από 26,9 σε 32,5 μονάδες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχιτεκτονικά και μηχανικά γραφεία (από 11,2 σε 15,2 μονάδες), καθώς και σύμβουλοι διοίκησης, όπου οι προσδοκίες τιμών υποχώρησαν από 10,3 σε 6,3 μονάδες.

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