ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Από τις απευθείας αναθέσεις έως την παραπληροφόρηση ένας Γεωργιάδης δρόμος
Πολιτική
16:48 - 15 Μάι 2026

Χρηστίδης: Από τις απευθείας αναθέσεις έως την παραπληροφόρηση ένας Γεωργιάδης δρόμος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί διαρκώς να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα ώστε να φαίνονται όλοι οι πολιτικοί το ίδιο. Αυτή την ηθική απαξία δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε», τόνισε σήμερα (15/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στηλιτεύοντας τον τρόπο άσκησης πολιτικής αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Υπάρχει μια επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή προφανώς ενοχλεί τη ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρύψει τίποτα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευθεί, πρώτα απ’ όλα ως άνθρωπος αλλά και ως πολιτικός. Αυτή η στάση απέχει παρασάγγας από τον τρόπο με τον οποίο έχουν πορευθεί οι επαγγελματίες πολιτικοί “δολοφόνοι”, οι οποίοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, επιχειρούν να σπιλώσουν πρόσωπα και οικογένειες», σημείωσε και έστρεψε τα “πυρά” του εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος - όπως είπε - θυμήθηκε τον παλιό του χαρακτήρα, από τότε που ήταν στο κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Κάλεσε, δε, τους υπουργούς και τους βουλευτές της ΝΔ να δώσουν κι εκείνοι τη δημοσιότητα τις όποιες πιθανές συμβάσεις έχουν και τα αντίστοιχα έσοδα.

«Γιατί εδώ κατηγορείται ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έχει βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Εγώ σήμερα βλέπω διανομή χρημάτων από επενδύσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα ζητήματα; Εμείς αυτό που εκτιμήσαμε ότι είναι ανήθικο και παράνομο το φέραμε στη Βουλή με εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Χρηστίδης χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως αρχιερέα των απευθείας αναθέσεων, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι περίπου 3,2 δις του Υπουργείου Υγείας έχουν κατανεμηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.

«Έχουν χρηματοδοτηθεί εταιρείες, οι οποίες έχουν αναλάβει την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Πίσω από τα έδρανα όπου κάθεται ο κ. Γεωργιάδης, υπήρχαν συνεργάτες άλλων υπουργών, τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν οργανωμένα τρολς της Ομάδας Αλήθειας, απότακτοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι οργάνωναν δολοφονίες χαρακτήρων στα social media, όπως είναι το περίφημο τρολ Ζούκοφ. Αυτά έγιναν με απευθείας αναθέσεις και εις βάρος των χρημάτων του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή 4ημερης εργασίας, και τη διαστρέβλωση αυτής από στελέχη της κυβέρνησης με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.

«Ακούσαμε από την κυρία Κεραμέως ψέματα, ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη ψέματα, ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη ψέματα. Σήμερα έρχεται ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, όχι προερχόμενος από τον δικό μας χώρο και λέει ότι η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο βρίσκεται στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, αλλά οι επιχειρήσεις και άλλου τύπου επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι εφτά χρόνια στην διακυβέρνηση του τόπου. Έχει φέρει 13ωρο, εξαήμερο, αλγόριθμο στον κατώτατο μισθό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δυνατότητα και στο 54% της παραγωγικότητας. Εμείς λοιπόν λέμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει ξανά ψεύτες, οι οποίοι το 2019 έλεγαν άλλα και τώρα κάνουν άλλα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια
Οικονομία

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια

Τράπεζα Κύπρου: Μέρισμα €305 εκατ. και στόχος διανομής έως 100% των κερδών μέχρι το 2028
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Κύπρου: Μέρισμα €305 εκατ. και στόχος διανομής έως 100% των κερδών μέχρι το 2028

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων
Πολιτική

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ