Χρηστίδης: Από τις απευθείας αναθέσεις έως την παραπληροφόρηση ένας Γεωργιάδης δρόμος

«Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί διαρκώς να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα ώστε να φαίνονται όλοι οι πολιτικοί το ίδιο. Αυτή την ηθική απαξία δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε», τόνισε σήμερα (15/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στηλιτεύοντας τον τρόπο άσκησης πολιτικής αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Υπάρχει μια επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή προφανώς ενοχλεί τη ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρύψει τίποτα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευθεί, πρώτα απ’ όλα ως άνθρωπος αλλά και ως πολιτικός. Αυτή η στάση απέχει παρασάγγας από τον τρόπο με τον οποίο έχουν πορευθεί οι επαγγελματίες πολιτικοί “δολοφόνοι”, οι οποίοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, επιχειρούν να σπιλώσουν πρόσωπα και οικογένειες», σημείωσε και έστρεψε τα “πυρά” του εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος - όπως είπε - θυμήθηκε τον παλιό του χαρακτήρα, από τότε που ήταν στο κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Κάλεσε, δε, τους υπουργούς και τους βουλευτές της ΝΔ να δώσουν κι εκείνοι τη δημοσιότητα τις όποιες πιθανές συμβάσεις έχουν και τα αντίστοιχα έσοδα.

«Γιατί εδώ κατηγορείται ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έχει βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Εγώ σήμερα βλέπω διανομή χρημάτων από επενδύσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα ζητήματα; Εμείς αυτό που εκτιμήσαμε ότι είναι ανήθικο και παράνομο το φέραμε στη Βουλή με εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές», διευκρίνισε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Χρηστίδης χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως αρχιερέα των απευθείας αναθέσεων, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι περίπου 3,2 δις του Υπουργείου Υγείας έχουν κατανεμηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.

«Έχουν χρηματοδοτηθεί εταιρείες, οι οποίες έχουν αναλάβει την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Πίσω από τα έδρανα όπου κάθεται ο κ. Γεωργιάδης, υπήρχαν συνεργάτες άλλων υπουργών, τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν οργανωμένα τρολς της Ομάδας Αλήθειας, απότακτοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι οργάνωναν δολοφονίες χαρακτήρων στα social media, όπως είναι το περίφημο τρολ Ζούκοφ. Αυτά έγιναν με απευθείας αναθέσεις και εις βάρος των χρημάτων του ελληνικού λαού», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή 4ημερης εργασίας, και τη διαστρέβλωση αυτής από στελέχη της κυβέρνησης με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.

«Ακούσαμε από την κυρία Κεραμέως ψέματα, ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη ψέματα, ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη ψέματα. Σήμερα έρχεται ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, όχι προερχόμενος από τον δικό μας χώρο και λέει ότι η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο βρίσκεται στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, αλλά οι επιχειρήσεις και άλλου τύπου επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι εφτά χρόνια στην διακυβέρνηση του τόπου. Έχει φέρει 13ωρο, εξαήμερο, αλγόριθμο στον κατώτατο μισθό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δυνατότητα και στο 54% της παραγωγικότητας. Εμείς λοιπόν λέμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει ξανά ψεύτες, οι οποίοι το 2019 έλεγαν άλλα και τώρα κάνουν άλλα.