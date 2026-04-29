Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε εβραϊκή συναγωγή - Δύο τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμερα (29/4) σήμανε στις αρχές του Λονδίνου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην εβραϊκή συνοικία Γκόλντερς Γκριν, όπου ένας άνδρας τραυμάτισε δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σε δύο νεαρούς, προκαλώντας τον τραυματισμό τους, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου. Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας αποτελούν, όπως είπε, επιθέσεις κατά της ίδιας της Βρετανίας.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό», ενώ επανέλαβε τη δέσμευση των αρχών ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στάρμερ περιέγραψε την επίθεση ως «απολύτως αποτρόπαιη», υπογραμμίζοντας τον αντισημιτικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς τις εβραϊκές οργανώσεις Shomrim και Hatzola, καθώς και προς την αστυνομία, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο περιστατικό. Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη.