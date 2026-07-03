Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας και επαγγελματιών υγείας της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Met Hotel της Θεσσαλονίκης η Ημερίδα παρουσίασης του νέου Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, που υλοποιείται από την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών NOVA-NOVA ICT, ως ανάδοχο του έργου. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ογκολογικής φροντίδας στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κ. Ιωάννης Καραγιάννης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κα. Νίκη Τσούμα και ο Senior ICT Sales Manager της NOVA ICT, κ. Νίκος Στεργίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ένταξη στο πρόγραμμα τριών σημαντικών νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης: του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες παροχής σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών στους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς της περιοχής.

Κεντρικό πυλώνα του έργου αποτελεί το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τις αρχές του 2025 και καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη του συστήματος υγείας για ενιαία, οργανωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών της χώρας. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Network of Cancer Registries (ENCR) και διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS). Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 23.272 μοναδικοί ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε επίσης το νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ογκολογικών και αιματολογικών περιστατικών, το οποίο βασίζεται σε εγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και δίνει στους θεράποντες ιατρούς πρόσβαση στο πλήρες θεραπευτικό ιστορικό των ασθενών, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δομών υγείας.

Την εισαγωγική παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος πραγματοποίησε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συστημάτων Τομέα Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε., ενώ την εισαγωγική παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες πραγματοποίησε ο κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συστημάτων Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Υγείας της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.

Παρουσιάστηκαν ακόμη οι δυνατότητες υποστήριξης των Ογκολογικών Συμβουλίων και των Διεπιστημονικών Ομάδων, καθώς και η νέα mobile εφαρμογή ασθενών, μέσω της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο θεραπευτικό τους πλάνο, στα αποτελέσματα εξετάσεων και στα ιατρικά τους ραντεβού, ενώ θα μπορούν να επικοινωνούν απομακρυσμένα με τον θεράποντα ιατρό τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κ. Ιωάννης Καραγιάννης, υπογράμμισε: «Η ψηφιακή μετάβαση της Υγείας αποκτά πραγματικό νόημα όταν μεταφράζεται σε καλύτερη φροντίδα για τον πολίτη. Με το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών δημιουργούμε μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει τη συνέχεια της φροντίδας, τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας και την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων για τη χάραξη πολιτικών υγείας. Η ένταξη των μεγάλων νοσοκομείων της Μακεδονίας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ογκολογικής φροντίδας σε εθνικό επίπεδο».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κα. Νίκη Τσούμα, σημείωσε: «Η επιτυχία ενός έργου ψηφιακής υγείας δεν κρίνεται από την τεχνολογία που αξιοποιεί, αλλά από την ικανότητά του να εντάσσεται ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία υλοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, το οποίο αποτελεί μια σημαντική ψηφιακή υποδομή για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα. Η ουσιαστική αξία τέτοιων έργων βρίσκεται στη δυνατότητά τους να διασυνδέουν δεδομένα, συστήματα και διαδικασίες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας προς όφελος του ασθενούς».

Ο Senior ICT Sales Manager της NOVA ICT, κ. Νίκος Στεργίου, τόνισε: «Από τη θέση του αναδόχου, αυτό που μας χαροποιεί περισσότερο δεν είναι μόνο η τεχνολογία που παραδίδουμε, αλλά η αλλαγή που αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών είναι ένα εμβληματικό καινοτόμο έργο ψηφιακής υγείας με ουσιαστικό αντίκτυπο: από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και την ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, έως τα νέα εργαλεία για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Είμαστε υπερήφανοι που, μαζί με την ΗΔΥΚΑ και τους συνεργάτες μας, συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής και ανθρωποκεντρικής ογκολογικής φροντίδας για τη χώρα μας».

Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, το νέο ψηφιακό οικοσύστημα αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα στη χώρα, ενώ η ενεργός συμμετοχή των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας υγείας.