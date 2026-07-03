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Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται
Πολιτική
11:55 - 03 Ιουλ 2026

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

Reporter.gr Newsroom
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Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα, αλλά μεθοδικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

«Η Αντιτρομοκρατική έχει προχωρήσει ήδη ένα βήμα παρακάτω»

Όπως δήλωσε η κ. Δημογλίδου, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ακολουθεί τη γνωστή πρακτική της, εργαζόμενη χωρίς δημοσιότητα, γεγονός που -όπως σημείωσε- δεν σημαίνει ότι οι έρευνες δεν προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Όπως είπε, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την Αντιτρομοκρατική στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

«Δεν υπάρχουν ακόμη ταυτοποιήσεις, αλλά περιμένουμε αποτελέσματα»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις.

«Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα», είπε.

«Οι εμπλεκόμενοι είναι τουλάχιστον τρεις»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τον αριθμό των δραστών, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι δράστες κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες, ενώ όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις.

«Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα», σημείωσε.

Οι μηχανισμοί και οι εργαστηριακές εξετάσεις

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοσχέδιοι και δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μηχανισμούς με απλή συνδεσμολογία, αποτελούμενους από γκαζάκι και εύφλεκτο υγρό, ενώ τα εργαστήρια θα καθορίσουν το ακριβές υλικό που χρησιμοποιήθηκε.

«Έχουμε δει αντίστοιχους μηχανισμούς να χρησιμοποιούνται ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιήθηκε θα προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δράστες ενεργοποιούν τον μηχανισμό επιτόπου, αμέσως μετά την τοποθέτησή του, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για οποιονδήποτε βρίσκεται στο σημείο.

Τι εξετάζεται για τις δύο εκρήξεις

Αναφερόμενη στο βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει δύο διαδοχικές εκρήξεις στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν υπήρξαν δύο διαφορετικές εκρήξεις ή αν η δεύτερη οφείλεται στην επέκταση της φωτιάς, πιθανώς μέσω του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός ή λόγω μεγαλύτερης ποσότητας εύφλεκτης ύλης.

Τα τελικά συμπεράσματα θα εξαχθούν από τις εκθέσεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Πυροσβεστικής.

«Δεν είναι συμβολικές ενέργειες»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται «συμβολικές».

Όπως είπε, όταν ένας εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας ή κάτω από σταθμευμένο όχημα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των ενοίκων αλλά και οποιουδήποτε διερχόμενου πολίτη.

«Δεν πρόκειται για μια απλή συμβολική ενέργεια. Αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να περνά οποιοσδήποτε πολίτης από το σημείο», υπογράμμισε.

Οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι – Δεν αναμένεται ανάληψη ευθύνης

Σχετικά με τα κίνητρα των δραστών, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι στόχοι των επιθέσεων ήταν συγκεκριμένοι και αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν θεωρείται πιθανό να υπάρξει ανάληψη ευθύνης, καθώς η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό πολιτών.

«Οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης, λόγω του τραγικού αποτελέσματος της επίθεσης. Τα κίνητρα θα αποσαφηνιστούν όταν ταυτοποιηθούν και συλληφθούν οι δράστες», ανέφερε.

Εξετάζεται ο κύκλος των υπόπτων

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν τον συνήθη κύκλο προσώπων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση με συγκεκριμένη ομάδα ή προηγούμενη ενέργεια.

Όπως είπε, όσο προχωρά η συλλογή στοιχείων, ο κύκλος των υπόπτων περιορίζεται, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

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