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Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Φιάσκο με την αποθήκευση
Πολιτική
12:02 - 03 Ιουλ 2026

Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Φιάσκο με την αποθήκευση

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της συζήτησης για την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τίτλο «Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα δυσανάλογα μικρά αποτελέσματα», ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, αποδεικνύοντας με επίσημα έγγραφα τη στρατηγική εθνική αποτυχία στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

«Το ΤΑΑ δεν σχεδιάστηκε για παθητική απορρόφηση κονδυλίων, αλλά ως καταλύτης δομικού μετασχηματισμού», τόνισε ο Φρ. Παρασύρης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε «μπίζνα για λίγους», στήνοντας ένα ακόμη ολιγοπώλιο. Όπως υπογράμμισε, από τα 24 ενεργειακά μέτρα του 2021, στο κείμενο του 2025 μόλις 8 βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν, συνιστώντας μια πλήρη πολιτική συντριβή.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία ανά τομέα:

Αποθήκευση Ενέργειας (16926, 16996): Ενώ η αρχική δέσμευση του 2021 αφορούσε τη λειτουργία έργων 1.380 MW έως το τέλος του 2025 (Αμφιλοχία και standalone μπαταρίες), στην αναθεώρηση του 2025 το ορόσημο της Αμφιλοχίας μετατράπηκε αόριστα σε «έργα πολιτικού μηχανικού». Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα προτελευταία στην Ευρώπη με μόλις 152 MW εγκατεστημένης ισχύος και 2% δείκτη αποθηκευτικής επάρκειας, την ώρα που εισήλθαν 4GW ΑΠΕ. Αποτέλεσμα; Παράγουμε περίσσεια πράσινης ενέργειας, την εξάγουμε στη Βουλγαρία για αποθήκευση και τη ξανά-εισάγουμε. Οι καταναλωτές δεν βλέπουν μείωση στο ρεύμα, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ υφίστανται περικοπές έως 60%, ενώ κερδίζουν οι εταιρείες φυσικού αερίου που υποκαθιστούν τις ΑΠΕ τα απογεύματα και οι οποίες είναι οι ανάδοχοι στους πρώτους διαγωνισμούς μπαταριών.

Πρόγραμμα «Απόλλων» & Ενεργειακή Φτώχεια (16872): Ο Φρ. Παρασύρης κατήγγειλε το φιάσκο με το πρόγραμμα «Απόλλων», καθώς στις 4 Ιουνίου 2026 υπογράφηκε η απένταξητης πιο κρίσιμης φάσης του. Το ΠΑΣΟΚ είχε εξαρχής αντιταχθεί, καθώς το πρόγραμμα μετέτρεπε τους Δήμους σε καταναλωτές μεγάλων ιδιωτών αντί να τους δίνει ηλεκτρικό χώρο για να γίνουν παραγωγοί. Παράλληλα, στο ίδιο μέτρο, ο στόχος για τις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών μειώθηκε κατά 20,6% (από 105.000 σε 83.400), ενώ το σκέλος για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά συρρικνώθηκε δραματικά κατά 59,2% (από 50.000 σε μόλις 20.400).

Δημόσια Κτίρια (16876): Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις υποχωρούν από τα 210 κτίρια στα 150, με το ορόσημο ολοκλήρωσης να εξαφανίζεται, αποδεικνύοντας ότι το ίδιο το Δημόσιο αδυνατεί να δώσει το παράδειγμα.

Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα (16874/16994):Παρατηρήθηκε μνημειώδης διοικητικός κατακερματισμός. Ο στόχος κατέρρευσε από τις 9.700 επιχειρήσεις στις μόλις 2.600 ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (πτώση 73%), στερώντας από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τη δυνατότητα να παραμείνει ανταγωνιστική.

Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις και Δίκτυα (16870, 16900, 16999):Στη διασύνδεση των Κυκλάδων η «έναρξη λειτουργίας» υποβαθμίστηκε σε απλή «ολοκλήρωση εργασιών», μεταθέτοντας τη λειτουργία για το 2029, ενώ στον ΔΕΔΔΗΕ εξαφανίστηκε κάθε ποσοτικός δείκτης πιστοποίησης.

Δίκαιη Μετάβαση (16871): Αντί για δίκαιη επόμενη ημέρα, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη οδηγούνται στην αποβιομηχάνιση, με την αποκατάσταση εδαφών να μειώνεται κατά 46% (από 15.000 σε 8.102 εκτάρια), σε ένα προφανές σχέδιο απόδρασης της ΔΕΗ από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Ηλεκτροκίνηση (16924): Ανακαλούνται κρίσιμα υποέργα όπως το «Φορτίζω Παντού» και τα «Πράσινα Ταξί», ενώ το ορόσημο για την έγκριση 8.656 σημείων φόρτισης έχει απαλειφθεί πλήρως.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης απευθύνθηκε στον αρμόδιο Υπουργό, τονίζοντας: «Κύριε Υπουργέ, αυτός ο απολογισμός δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι μια πράσινη, στρατηγική συνθηκολόγηση. Υποβιβάσατε το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο της γενιάς μας από μοχλό εθνικής αναγέννησης σε πεδίο μικροπολιτικής διευθέτησης. Αποβιβάσατε τη χώρα από το τρένο της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε παθητικό καταναλωτή την ώρα που η Ευρώπη οικοδομεί την ενεργειακή της κυριαρχία. Αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο αποτελεί βαθύ θεσμικό σαμποτάζ στο δικαίωμα των επόμενων γενεών να ευημερήσουν με όρους δικαιοσύνης, και η ηθική ευθύνη σάς ανήκει στο ακέραιο».

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