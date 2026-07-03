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ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις
11:30 - 03 Ιουλ 2026

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.        

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 18:00 έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 στις 07:00, αποκλεισμένο θα είναι μέρος της χοάνης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων (ΜΣΔ) Θήβας από το 93,21ο χλμ. έως και το 92,99ο χλμ. Ταυτόχρονα, αποκλεισμός θα ισχύει στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 92,99ο χλμ. έως και το 89,2ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 07:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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