3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου

Στο εσωτερικό του πεπτικού μας συστήματος ζει ένας ολόκληρος κόσμος. Τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί, κυρίως βακτήρια, αλλά και ιοί, μύκητες και άλλοι μικροοργανισμοί, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε μικροβίωμα του εντέρου, ένα οικοσύστημα τόσο μοναδικό όσο το δακτυλικό μας αποτύπωμα.

Όπως εξηγεί η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, Μοριακή Βιολόγος, διατροφογενετιστής και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, η επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι αυτό το «αόρατο όργανο» επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας μας. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr