ΧΑ: Το τραπεζικό ράλι υπερισχύει των γεωπολιτικών ανησυχιών – Ζητούμενο η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Η τραπεζική αντεπίθεση (ΔΤΡ +4,3%) οδήγησε εκ νέου τον ΓΔ στις 2500 μονάδες απομακρύνοντας τις ανησυχίες που έχουν ενσκήψει λόγω των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην ΜΑ αλλά και την δοκιμασία των τεχνικών επιπέδων στήριξης των 2430 μονάδων.

Goldman Sachs και Morgan Stanley παραμένουν σταθερά στο πλευρό των αγοραστών στον τραπεζικό κλάδο, την ώρα που η HSBC με δική της έκθεση στέκεται απέναντι, ενώ σχεδόν το σύνολο των εγχώριων οίκων συντηρούν το ανοδικό κανάλι ανεβάζοντας τις τιμές στόχους για σειρά εισηγμένων.

Σημείο ενδιαφέροντος το νέο ρεκόρ χρηματοδότησης των εισηγμένων στο Euronext Athens επιχειρήσεων, με το συνολικό ποσό να ανεβαίνει στα 7 δις ευρώ μετά και την ολοκλήρωση (σήμερα τελευταία ημέρα) της ΑΜΚ του AKTOR (ύψους τουλάχιστον 650 εκ. με υπερκάλυψη 3.5x και με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 11,20-12 ευρώ), με το επόμενο στοίχημα να αφορά στην διακράτηση των τιμών διάθεσης των διαφόρων εκδόσεων που σε κάποιες περιπτώσεις δοκιμάζονται (CENER, CREDIA, ΕΛΧΑ κα).

Τα δύο διυλιστήρια (ΜΟΗ & ΕΛΠΕ) μετά και την διεύρυνση του πολέμου στον κόλπο του Αντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, λογικά θα λειτουργήσουν και πάλι ως safeguards παρά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται, ενώ και οι κρίσιμες υποδομές (ηλεκτρισμού, υδάτων, οδών κα) θα πρέπει να θεωρούνται ως ανάχωμα σε τυχόν εκτροχιασμό της σύγκρουσης και νέας πίεσης στον πληθωρισμό.

Αν πρέπει να εστιάσουμε σε ένα εμφανές πρόβλημα της ελληνικής αγοράς αυτό δεν είναι άλλο από την υπερσυγκέντρωση του ενδιαφέροντος σε ελάχιστες μετοχές, κάτι που φαίνεται τόσο στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών όπου το 80% του τζίρου αφορά στις 10 μεγαλύτερες μετοχές, όσο και στο σύνολο της κεφαλαιοποίησης όπου οι μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE συγκεντρώνουν τα 160 δις από τα συνολικά 185 δις της αγοράς.

Ακόμα πιο έντονη είναι η διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις αποδόσεις όπου από την αρχή του χρόνου η υπεραπόδοση του δείκτη της υψηλής FTSE (+19%) έναντι του δείκτη της μεσαίας FTSEM (+7.5%) έχει ξεπεράσει το +11,5% κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην πορεία των μετοχών μέσα στον Ιούλιο με τον δείκτη FTSE να παραμένει σε θετικό πρόσημο +2,1% την ώρα που ο δείκτης της μεσαίας FTSEM ταλαιπωρείται σημαντικά με αρνητική απόδοση -4,7%.

Η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και στην υπόλοιπη αγορά θα ήταν εξαιρετικά επωφελές για το σύνολο της αγοράς την στιγμή που υπάρχουν εξαιρετικές εταιρίες με αξιόλογα μεγέθη που χρήζουν την προσοχή των επενδυτών.

Σήμερα η αποκοπή μερίσματος της ΜΠΕΛΑ (0,70/μετοχή) και της επιστροφής κεφαλαίου της ΑΕΜ (0,09/μετοχή) καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 59,5 εκ. μετοχών της ΕΛΧΑ που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης