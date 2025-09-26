AstraZeneca: Προσφέρει φάρμακα για διαβήτη και άσθμα με έκπτωση έως 70% στις ΗΠΑ

Η AstraZeneca ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/9) ότι θα πουλήσει τα φάρμακά της για το διαβήτη και το άσθμα απευθείας σε ασθενείς στις ΗΠΑ που πληρώνουν μετρητά, με έκπτωση έως και 70% επί των τιμών καταλόγου, μετά από πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αγγλο-σουηδική εταιρεία δήλωσε ότι οι ασθενείς χωρίς ασφάλιση ή με ανεπαρκή ασφάλιση που έχουν συνταγή θα μπορούν να αγοράζουν το φάρμακο Farxiga για τη θεραπεία του διαβήτη με 182 δολάρια από την 1η Οκτωβρίου. Αυτή είναι η ίδια τιμή που θα πληρώνουν οι ασθενείς του Medicare και του Medicaid από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με την AstraZeneca, και είναι 70% χαμηλότερη από την τιμή καταλόγου.

Σύμφωνα με το Reuters, το φάρμακο για το άσθμα Airsupra θα πωλείται στην τιμή των 249 δολαρίων, περίπου 50% χαμηλότερη από την τιμή καταλόγου, σύμφωνα με την εταιρεία. Οι ασθενείς θα μπορούν, επίσης, να παραγγείλουν το ρινικό σπρέι εμβολίου κατά της γρίπης FluMist από το νέο ιστότοπο AstraZeneca Direct.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την δήλωση του Τραμπ ότι θα επιβληθούν νέοι δασμοί έως και 100% στις φαρμακευτικές εταιρείες, αν και άφησε ένα «παραθυράκι» για χαμηλότερους δασμούς στις εταιρείες που διαθέτουν ή κατασκευάζουν εργοστάσια εντός των ΗΠΑ.

Οικονομική επίδραση και σημασία για τους ασθενείς

Το Farxiga είναι ένα από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της AstraZeneca, με παγκόσμιες πωλήσεις 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, περίπου το 14% των συνολικών εσόδων. Το Airsupra απέφερε 66 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Η εταιρεία θα αποστέλλει τα φάρμακα στα σπίτια των ασθενών, παρακάμπτοντας τα φαρμακεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών που ο Τραμπ κατηγορεί ότι εκμεταλλεύονται τους Αμερικανούς. Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή στους ασθενείς των φαρμάκων που χρειάζονται, όταν και όπως τα χρειάζονται».

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσο θα ωφεληθούν οι ασθενείς από την άμεση πώληση αυτών των φαρμάκων. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν τα φάρμακα καλύπτεται από εμπορικά ή Medicare προγράμματα υγείας.

Στόχος της πρωτοβουλίας

Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει να «αντιμετωπίσει ένα πραγματικό κενό φροντίδας για τους ασθενείς που έχουν συνταγή αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Farxiga και το Airsupra», δήλωσε εκπρόσωπος της AstraZeneca, προσθέτοντας ότι ο ιστότοπος Direct συμπληρώνει τα υπάρχοντα προγράμματα που βοηθούν έναν σημαντικό αριθμό επιλέξιμων ασθενών να έχουν πρόσβαση στα συνταγογραφημένα φάρμακά τους χωρίς κόστος ή με μειωμένο κόστος.