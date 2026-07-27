«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Με κέρδη ξεκινούν τη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/7) οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η επενδυτική ψυχολογία φαίνεται να βελτιώνεται μετά τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης στις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στο φόντο λοιπόν των συγκεκριμένων γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κερδίζει 0,70% στις 648,99 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,26% στις 25,407.81 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE καταγράφει άνοδο 0,36% στις 10,775.71 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,74% στις 8,433.68 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 1,04% στις 19,779.39 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ο οποίος κερδίζει 0,54% στις 52,078.00 μονάδες.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για την AstraZeneca

Στα αξιόλογα της μέρας, η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca ανακοίνωσε τη Δευτέρα αυξημένα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο και διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, χάρη στη διψήφια ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ογκολογικών φαρμάκων της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα, τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 15,4 δισ. δολάρια, έναντι 15,3 δισ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αντικαρκινικό φάρμακο Tagrisso, που χορηγείται από το στόμα και αποτελεί ένα από τα κορυφαία προϊόντα της εταιρείας, απέφερε πωλήσεις 1,9 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Στον αντίποδα, οι πωλήσεις του Farxiga, φαρμάκου για την αντιμετώπιση καρδιομεταβολικών παθήσεων, διαμορφώθηκαν στα 1,8 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση 16% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι το φάρμακο έχασε τον Απρίλιο την κύρια προστασία της πατέντας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η AstraZeneca επανέλαβε επίσης την πρόβλεψή της για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας ότι τα έσοδα θα αυξηθούν με μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (Core EPS) αναμένεται να καταγράψουν χαμηλό διψήφιο ρυθμό αύξησης.

Όπως τονίζεται, η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ευρέως από την αγορά ως μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές ιστορίες του κλάδου. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στη χρονιά σειρά αποτελεσμάτων από κλινικές δοκιμές προχωρημένου σταδίου, ενώ διαθέτει και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φαρμάκων σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσει τις απώλειες από τη λήξη της πατεντικής προστασίας ορισμένων παλαιότερων σκευασμάτων της.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αναλυτές της Citi χαρακτήρισαν την AstraZeneca ως την εταιρεία με το «καλύτερο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη και τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο».